Papa posjetio Veliku džamiju u Alžiru: Svijet treba mir i zajedništvo, a ne podjele

Papa Lav XIV poručio je danas da njegova posjeta Africi nosi poruku jedinstva i mira koju, kako je rekao, svijet danas mora čuti, u trenutku dok se i dalje suočava s kritikama iz Sjedinjenih Američkih Država zbog svojih stavova o ratu u Iranu.

Tokom leta papinskim avionom iz Alžira prema Kamerunu, Papa Lav je govorio o značaju svoje posjete Velikoj džamiji u Alžiru, najvećem islamskom vjerskom objektu u Africi, kao i o posjeti mjestu rođenja svetog Augustina iz Hipona, jedne od najutjecajnijih ličnosti ranog kršćanstva, koja je, kako je naveo, imala važan utjecaj na njegov duhovni put.

Papa je istakao da takvi susreti šalju snažnu poruku suživota i međusobnog poštovanja.

Papa je rekao da odlazak u džamiju pokazuje da iako "imamo različita uvjerenja, imamo različite načine poštovanja, imamo različite načine života, možemo živjeti zajedno u miru".

Dodao je i da je važno da se takva poruka širi u današnjem svijetu.

- Mislim da je promoviranje takve slike nešto što svijet danas treba da čuje - poručio je Papa Lav.