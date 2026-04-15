Amerikanci spremili novo moćno oružje: 2.500 vojnika na putu ka Bliskom istoku sa tajnim adutom u rukama

Američka vojska nedavno je objavila fotografije marinaca iz jedinice koja je upućena na Bliski istok, opremljene naprednom optikom dizajniranom da im pomogne u obaranju malih dronova.

Fotografije od 4. aprila prikazuju pripadnike 11. ekspedicione jedinice marinaca (MEU) kako koriste "pametni nišan" montiran na svoje karabine M4 tokom obuke protiv malih bespilotnih letjelica. Otprilike 2.500 marinaca iz ove jedinice trenutno se nalazi na brodovima amfibijske grupe Boxer, koja je isplovila u martu kao podrška operacijama na Bliskom istoku. U trenutku kada su fotografije nastale, marinci su se nalazili na brodu u Tihom okeanu.

Na upit portala Task & Purpose, predstavnik kompanije Smart Shooter Inc. potvrdio je da je optika vidljiva na fotografijama napredni sistem za kontrolu vatre SMASH 2000L.

- Sa sistemom SMASH 2000L, marinci na terenu opremljeni su efikasnim, u borbi dokazanim rješenjem protiv rastuće prijetnje od dronova i malih bespilotnih letjelica - izjavio je Skot Tompson, potpredsjednik i generalni direktor za operacije u SAD-u kompanije Smart Shooter Inc.

On je dodao da je radna grupa Pentagona, osnovana 2025. godine radi koordinacije odbrane od dronova, u martu dodijelila ugovor za sisteme kontrole vatre kompaniji Smart Shooter.

Kako funkcioniše SMASH 2000L?

SMASH 2000L je dizajniran da prati dronove i druge pokretne mete, a takođe kompenzuje pokrete samog strijelca, objasnio je Tompson u julu.

Sistem kontrole vatre vrši potrebne balističke proračune kako bi pogodio cilj i neće dozvoliti strijelcu da opali sve do trenutka koji je najpovoljniji za pogodak. Ako je potrebno, sistem se može otključati tako da strijelci mogu pucati po sopstvenoj volji.

Korpus marinaca potvrdio je u julu da će početi sa uvođenjem SMASH 2000L kasnije te godine, sa naglaskom na opremanje jedinica koje su već raspoređene ili će uskoro biti poslate na zadatke.

Fokus na sposobnostima

Nedavne fotografije marinaca sa sistemom SMASH 2000L montiranim na M4 objavljene su na DVIDS-u (Defense Visual Information Distribution Service), javno dostupnoj web stranici koja nudi ogromnu arhivu fotografija i video zapisa koje su snimili vojni fotografi i osoblje za odnose s javnošću.

Iako su fotografije javne, Korpus marinaca odbio je dati specifične informacije o pametnom nišanu.

- Radije se ne bismo fokusirali na same sisteme, već na sposobnosti koje oni pružaju - rekao je potpukovnik Erik Flanagan, portparol Komande za razvoj borbenih dejstava i integraciju.

Marinci u 11. MEU treniraju sa tehnologijom koja im omogućava da otkriju, prate, identifikuju i unište ili onesposobe male dronove dok su u pokretu na terenu, izjavio je Flanagan.

- Ova obuka će omogućiti Korpusu marinaca da zadrži operativnu nadmoć i zaštiti marince, pomorske snage i zajedničke snage od evoluirajuće prijetnje bespilotnih sistema u različitim operativnim okruženjima.

Zvaničnici Korpusa marinaca najavili su prošle godine da će jedinice uskoro dobiti novu tehnologiju koja će pomoći pješadiji da uništi i ometa male dronove.

- Jedna od stvari koja je svima nama očigledna jeste da bespilotni sistemi nisu prijetnja samo pješadincima, već svim marincima - izjavio je general-pukovnik Erik Ostin u aprilu 2025. godine.