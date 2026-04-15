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USRED BLOKADE

Pokušava prikriti stvarni identitet: "Zombi brod" otkriven blizu Hormuškog moreuza

Plovila sve češće skrivaju kretanje usred američke blokade

"Zombi brod". Marine Traffic

B. A.

15.4.2026

BBC je identificirao brod u Perzijskom zaljevu koji, prema njihovoj analizi, pokušava prikriti stvarni identitet usred američke pomorske blokade Irana.

Kako navode, plovilo trenutno emituje ime "Race" putem sistema za praćenje, iako je brod s tim imenom povučen iz upotrebe još 2023. godine. Posljednja zabilježena lokacija bila mu je u blizini Hormuškog moreuza.

Ovakva praksa poznata je kao taktika "zombi broda", gdje plovila preuzimaju identitet ugašenih brodova kako bi prikrila svoje kretanje. Time se dodatno otežava praćenje pomorskog prometa putem standardnih transpondera.

BBC navodi da se u regiji koriste i druge metode prikrivanja, uključujući gašenje sistema za praćenje, ometanje signala i lažiranje lokacija.

U izvještaju se ističe i da nije u potpunosti jasno kako američka mornarica provodi blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Također je praćen i tanker Alicia, pod američkim sankcijama, koji je prošao kroz moreuz, ali ne otkriva svoju krajnju destinaciju.

Napetosti u regiji dodatno su porasle nakon iranskih ograničenja prolaska kroz moreuz, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte, što je izazvalo zabrinutost za sigurnost međunarodne plovidbe.

# HORMUŠKI MOREUZ
# "ZOMBI BROD"
# POMORSTVO
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