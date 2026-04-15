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POTVRDIO PESKOV

SAD odbile ruski prijedlog o preuzimanju iranskog uranija

Rusija je bila spremna da na svojoj teritoriji prihvati iranski obogaćeni uranij, rekao je

Dmitrij Peskov. NBC

M. Až.

15.4.2026

Sjedinjene Američke Države odbile su prijedlog Moskve da Rusija preuzme kompletne zalihe iranskog obogaćenog uranija, s ciljem smanjenja tenzija i pronalaska rješenja za bliskoistočni sukob, izjavio je portparol Kremlja, prenosi Reuters.

Moskva je prvi put ponudila da preuzme iranske zalihe uranija još u junu prošle godine, ali tada nije bilo konkretnih pomaka. Prijedlog je ponovo pokrenut ove sedmice.

- Rusija je bila spremna da na svojoj teritoriji prihvati iranski obogaćeni uranij - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za indijski televizijski kanal India Today, a prenosi državna agencija RIA. 

- To bi bila dobra odluka, ali je američka strana, nažalost, taj prijedlog odbila - dodao je.

Američki mediji, pozivajući se na izvore iz administracije, navode da je i tim predsjednika Donalda Trampa odbacio rusku ponudu.

Iran je sa svoje strane poručio da će svaka odluka zavisiti od eventualnog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi uključivao i iranski nuklearni program.

Vašington kao jedan od glavnih razloga za pritisak na Iran navodi upravo zalihe obogaćenog uranija i zabrinutost da bi Teheran mogao razviti nuklearno oružje.

Još prošle godine zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izjavio je da je Rusija spremna preuzeti iranske

# IRAN
# SAD
# URANIJ
# DMITRIJ PESKOV
# RUSIJA
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