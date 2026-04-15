SAD odbile ruski prijedlog o preuzimanju iranskog uranija

Sjedinjene Američke Države odbile su prijedlog Moskve da Rusija preuzme kompletne zalihe iranskog obogaćenog uranija, s ciljem smanjenja tenzija i pronalaska rješenja za bliskoistočni sukob, izjavio je portparol Kremlja, prenosi Reuters.

Moskva je prvi put ponudila da preuzme iranske zalihe uranija još u junu prošle godine, ali tada nije bilo konkretnih pomaka. Prijedlog je ponovo pokrenut ove sedmice.

- Rusija je bila spremna da na svojoj teritoriji prihvati iranski obogaćeni uranij - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za indijski televizijski kanal India Today, a prenosi državna agencija RIA.

- To bi bila dobra odluka, ali je američka strana, nažalost, taj prijedlog odbila - dodao je.

Američki mediji, pozivajući se na izvore iz administracije, navode da je i tim predsjednika Donalda Trampa odbacio rusku ponudu.

Iran je sa svoje strane poručio da će svaka odluka zavisiti od eventualnog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi uključivao i iranski nuklearni program.

Vašington kao jedan od glavnih razloga za pritisak na Iran navodi upravo zalihe obogaćenog uranija i zabrinutost da bi Teheran mogao razviti nuklearno oružje.

Još prošle godine zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izjavio je da je Rusija spremna preuzeti iranske