Bijela kuća: Pregovori s Iranom traju, puna blokada luka ostaje na snazi

Američka administracija odbacila je tvrdnje da je zvanično zatražila produženje dvosedmičnog primirja s Iranom, naglašavajući da su pregovori i dalje u toku te da postoji optimizam u vezi s mogućim dogovorom, dok pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) pojasnila je stav Vašingtona i detalje trenutne situacije.

Fokus na pregovorima

Na pitanje o eventualnom produženju primirja, odbacila je takve navode.

- Jutros sam vidjela neka izvješća, i ponavljam, pogrešna izvješća, da smo formalno zatražili produženje prekida vatre. To nije točno - izjavila je.

Dodala je da su Sjedinjene Američke Države u potpunosti fokusirane na razgovore.

- U ovom smo trenutku u potpunosti posvećeni ovim pregovorima - poručila je.

Prema njenim riječima, pregovori napreduju.

- I od potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance) i od predsjednika ove ste sedmice izravno čuli da su ovi razgovori produktivni i u tijeku, i to je stanje u kojem se trenutačno nalazimo - rekla je Levit, ističući da se SAD "osjeća dobro u pogledu izgleda za dogovor" s Iranom.

Na pitanje o lokaciji naredne runde pregovora, kazala je da je vjerovatno da će se održati na istom mjestu kao i prethodni sastanak.

Nastavak blokade

Govoreći o blokadi, nije željela iznositi vremenske rokove.

- Nikada neću određivati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Američkih Država - poručila je.

Potvrdila je da blokada ostaje u potpunosti aktivna.

- Što se tiče blokade, kao što znate, ona se provodi protiv plovila svih nacija koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze - naglasila je.

Osvrnula se i na, kako je navela, netačne informacije u medijima.

- Vidjela sam i neke pogrešne izvještaje o tome. Blokada uključuje sve iranske luke u Arapskom zaljevu i Omanskom zaljevu, a naše američke snage u regiji podržavaju slobodu plovidbe za plovila koja prolaze moreuzom do i iz neiranskih luka.

Na kraju je naglasila da postoji jasna razlika u pristupu.

- Znam da su neki u medijima bili zbunjeni oko toga. Mi podržavamo slobodu plovidbe, ali ne za bilo koji tanker ili plovilo koje bi koristilo iranskom gospodarstvu dok ovi pregovori traju - zaključila je Levit.