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PENTAGON RAZVIJA PLANOVE

SAD spremaju moguću vojnu intervenciju na Kubi: Čeka se odluka Trampa

Možda ćemo svratiti do Kube kad završimo s ovim, rekao je američki predsjednik

SAD spremaju moguću vojnu intervenciju na Kubi. AP/Anadolija

M. Až.

15.4.2026

Pentagon ubrzano priprema planove za moguću vojnu operaciju na Kubi, ukoliko američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izda naredbu za intervenciju, prenosi USA Today.

Prema navodima dva izvora upoznata s planiranjem, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, riječ je o konkretnim vojnim pripremama koje bi mogle biti aktivirane u kratkom roku.

Takav potez predstavljao bi dodatnu eskalaciju napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Kube, koje su pojačane početkom godine, kada je Trampova administracija ograničila isporuke nafte ovoj zemlji u sklopu šire kampanje pritiska na vlast u Havani.

USA Today je zatražio komentar od američkog Ministarstva odbrane i Južnog zapovjedništva SAD-a, ali odgovor nije dobio.

Planovi o mogućoj eskalaciji prvi put su se pojavili na platformi Substack portala Zeteo, nakon čega su se brzo proširili političkim krugovima u Vašingtonu.

Sjedinjene Američke Države i Kuba potvrdile su da su u ranoj fazi pokušaja pronalaska rješenja za krizu, ali nije jasno koliko je svaka strana spremna na ustupke. Ranije je objavljeno da se razmatra i potencijalni historijski ekonomski sporazum koji bi mogao ublažiti tenzije.

"Možda ćemo svratiti do Kube"

Iako je fokus američke administracije posljednjih sedmica bio usmjeren na rat s Iranom, odnosi između Vašingtona i Havane dodatno su se zaoštrili. Tramp je nedavno poručio da očekuje da će uskoro imati "čast" da "preuzme Kubu, u nekom obliku", dodajući: "Hoću li je osloboditi ili preuzeti - mislim da mogu s njom raditi što god želim."

U Bijeloj kući je također izjavio: "Možda ćemo svratiti do Kube kad završimo s ovim", aludirajući na sukob s Iranom.

S druge strane, kubanski predsjednik Miguel Dijaz-Kanel (Miguel Díaz-Canel) poručio je da će se zemlja braniti u slučaju američkog napada.

- Boriti ćemo se, branit ćemo se, i ako padnemo u borbi, umrijeti za domovinu znači živjeti - rekao je.

Operacija u Venecueli

Napetosti su dodatno porasle nakon tajne američke operacije početkom godine u kojoj je iz Venecuele izvučen bivši predsjednik Nikolas Maduro (Nicolás Maduro), što je izazvalo šok i dodatno pojačalo strah od šireg regionalnog sukoba.

Tokom te operacije poginula su 32 kubanska vojnika koji su čuvali Madura, što je dodatno pogoršalo odnose između dvije zemlje.

Sjedinjene Američke Države već decenijama razmatraju mogućnost vojne intervencije na Kubi, još od 1959. godine kada je Fidel Kastro (Fidel Castro) preuzeo vlast i povezao zemlju sa Sovjetskim Savezom.

Najnovija kriza dodatno je produbljena američkom blokadom isporuka nafte, koja je gurnula kubansku ekonomiju u ozbiljnu energetsku i ekonomsku krizu te dodatno podigla političke tenzije na otoku.

# PENTAGON
# KUBA
# SAD
# DONALD TRUMP
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