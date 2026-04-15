Viktor Orban prijavljen policiji nakon što je objavio ovaj snimak: Ovo je bio razlog, poznat i epilog

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) prijavljen je policiji nakon što se pojavio snimak na kojem tokom vožnje podiže obje ruke s volana.
Prijava je podnesena zbog videa u kojem se vidi kako Orban vozi na posao od kuće, pjeva i opušteno se ponaša neposredno uoči izbora održanih 12. aprila. Na snimku se zabavlja uz predizbornu pjesmu "Mađarsko selo je zazelenilo, proljeće je stiglo".
Iz policije su potvrdili da je prijava zaprimljena, navodeći da je snimak privukao pažnju javnosti i institucija.
Iz Glavne policijske uprave za grad Budimpeštu saopćeno je da je prijava ipak odbačena.
- Policijska uprava Budimpešte odbacila je prijavu o manjem kršenju pravila drumskog saobraćaja 15. aprila 2026. godine, na osnovu člana 80 a) Zakona II iz 2012. godine o prekršajima, postupku za prekršaje i sistemu za registraciju prekršaja (prijavljeni čin nije prekršaj) - naveli su iz policije, prenosi Blikk.