Viktor Orban prijavljen policiji nakon što je objavio ovaj snimak: Ovo je bio razlog, poznat i epilog

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) prijavljen je policiji nakon što se pojavio snimak na kojem tokom vožnje podiže obje ruke s volana.

Prijava je podnesena zbog videa u kojem se vidi kako Orban vozi na posao od kuće, pjeva i opušteno se ponaša neposredno uoči izbora održanih 12. aprila. Na snimku se zabavlja uz predizbornu pjesmu "Mađarsko selo je zazelenilo, proljeće je stiglo".