Iran razmatra slobodnu plovidbu Hormuzom, ali pod jednim uvjetom

Iran razmatra mogućnost da, u okviru pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, dopusti slobodnu plovidbu brodova omanskom stranom Hormuškog moreuza, bez opasnosti od napada, ali pod uvjetom da se postigne dogovor koji bi spriječio novi sukob, prenosi Reuters.

Prema izvoru upoznatom sa stavovima Teherana, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti informacija, Iran bi mogao omogućiti brodovima korištenje druge strane ovog strateškog prolaza bez ikakvih prepreka sa svoje strane.

Ipak, nije precizirano da li bi Iran u tom slučaju uklonio eventualne mine iz tog područja, niti da li bi slobodan prolaz bio omogućen svim brodovima, uključujući i one povezane s Izraelom.

Izvor je naglasio da cijeli prijedlog zavisi od spremnosti Vašingtona da ispuni zahtjeve Teherana, što predstavlja ključni uslov za bilo kakav napredak u vezi s Hormuškim moreuzom.

Istovremeno, uprkos američkoj blokadi, iranski mediji navode da je nekoliko brodova nastavilo plovidbu u blizini Hormuškog moreuza, što dodatno pokazuje koliko je situacija u regiji napeta i složena.