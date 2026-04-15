Iran nakon sastanka s Pakistanom: Predani smo miru u regiji

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) poručio je u srijedu da Teheran ostaje čvrsto posvećen očuvanju mira i stabilnosti u regiji. Njegova izjava uslijedila je nakon sastanka s načelnikom Glavnog štaba pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, koji se smatra jednim od ključnih posrednika između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Munir je stigao u Teheran na čelu visokog izaslanstva, donoseći poruku iz Vašingtona, kako je ranije saopćila pakistanska vojska, prenosi CNN.

Poruke nakon sastanka

Nakon sastanka, Aragči je poručio: "Bio mi je veliko zadovoljstvo ugostiti feldmaršala Munira u Iranu."

Također je zahvalio Pakistanu na organizaciji razgovora, naglasivši da to pokazuje "dubinu i snagu" odnosa između dvije zemlje.

- Naša posvećenost promovisanju mira i stabilnosti u regiji ostaje čvrsta, a tu posvećenost dijele obje strane - zaključio je Aragči.

Podsjetimo, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih dana su intenzivirani uz posredovanje Pakistana, Egipta i Turske, s ciljem postizanja okvirnog sporazuma o okončanju sukoba prije isteka primirja 21. aprila. Iako su raniji direktni razgovori u Pakistanu propali, diplomatski kontakti se nastavljaju putem telefonskih razgovora i razmjene prijedloga, uz povremene signale mogućeg napretka.

Novi krug pregovora

Američki zvaničnici navode da postoji određena spremnost za dogovor na obje strane, ali upozoravaju da ključne razlike još nisu prevaziđene te da konačan ishod i dalje ostaje neizvjestan. Novi krug direktnih pregovora mogao bi biti održan u narednim danima, a u slučaju približavanja stavova očekuje se i produženje primirja radi usaglašavanja detalja sveobuhvatnog sporazuma.

U pozadini pregovora dodatni pritisak na Teheran stvara američka pomorska blokada, koja je značajno ograničila iranski izvoz nafte, ključni izvor prihoda zemlje. Stručnjaci upozoravaju da bi dugotrajno zaustavljanje izvoza moglo imati ozbiljne, pa i trajne posljedice po iransku ekonomiju, koja je već opterećena sankcijama, ratom i unutrašnjim problemima.