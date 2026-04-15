Komadant izraelske vojske: "Odobreni su planovi za nastavak vojnih operacija u Iranu i Libanu"

Komandant izraelske vojske (IDF) Ejal Zamir saopćio je da su odobreni planovi za nastavak vojnih operacija u Iranu i Libanu.

On je naveo da je Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, zadao snažne udare Iranu, čime su, prema njegovim riječima, oslabljeni njegovi odbrambeni kapaciteti.

- Sada im ne smijemo dozvoliti nikakva dostignuća u vezi s nuklearnim programom, u Hormuzu i drugim oblastima - rekao je Zamir, uz upozorenje da su mogući i novi udari "ako to bude neophodno".

Kada je riječ o Libanu, Zamir je istakao da operacije na jugu zemlje i dalje traju te da izraelske snage "zauzimaju i čiste ključna područja" i "uklanjaju prijetnje sjevernim naseljima".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je izjavio da je naredio vojsci da nastavi jačanje sigurnosne zone u južnom Libanu, kao i njeno širenje prema istoku, dok su u toku paralelni pregovori o mirovnom sporazumu s Bejrutom. On je dodao da su izraelske snage fokusirane na Bint Džbeil, koji je opisao kao glavno uporište Hezbolaha u južnom Libanu.