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EJAL ZAMIR

Komadant izraelske vojske: "Odobreni su planovi za nastavak vojnih operacija u Iranu i Libanu"

Sada im ne smijemo dozvoliti nikakva dostignuća u vezi s nuklearnim programom, u Hormuzu i drugim oblastima, rekao je

Ejal Zamir. Israeli Defence Forces

M. Až.

15.4.2026

Komandant izraelske vojske (IDF) Ejal Zamir saopćio je da su odobreni planovi za nastavak vojnih operacija u Iranu i Libanu.

On je naveo da je Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, zadao snažne udare Iranu, čime su, prema njegovim riječima, oslabljeni njegovi odbrambeni kapaciteti.

- Sada im ne smijemo dozvoliti nikakva dostignuća u vezi s nuklearnim programom, u Hormuzu i drugim oblastima - rekao je Zamir, uz upozorenje da su mogući i novi udari "ako to bude neophodno".

Kada je riječ o Libanu, Zamir je istakao da operacije na jugu zemlje i dalje traju te da izraelske snage "zauzimaju i čiste ključna područja" i "uklanjaju prijetnje sjevernim naseljima".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je izjavio da je naredio vojsci da nastavi jačanje sigurnosne zone u južnom Libanu, kao i njeno širenje prema istoku, dok su u toku paralelni pregovori o mirovnom sporazumu s Bejrutom. On je dodao da su izraelske snage fokusirane na Bint Džbeil, koji je opisao kao glavno uporište Hezbolaha u južnom Libanu.

# IZRAEL
# LIBAN
# IRAN
# IDF
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