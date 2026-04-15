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USRED PRIMIRJA

Iran: Za vojsku se dobrovoljno prijavilo 26 miliona ljudi

Prema IRIB-u, među onima koji su se registrirali su iranski predsjednik, većina njegovih ministara te brojni dužnosnici, sportaši i umjetnici

Iranska revolucionarna garda. President.ir

M. Až.

15.4.2026

Uprkos važećem prekidu vatre u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, više od 26 miliona ljudi u Iranu dobrovoljno se prijavilo za vojnu službu u okviru kampanje pod nazivom "Žrtvuj svoj život", objavila je u srijedu iranska državna radiotelevizija IRIB, a prenosi dpa.

U Iranu živi oko 90 miliona stanovnika. Prema navodima državnog radija, dobrovoljci će biti raspoređeni uz Revolucionarnu gardu i regularnu vojsku, a planirano je i formiranje ljudskih lanaca u cilju zaštite potencijalnih meta napada.

IRIB navodi da su se među prijavljenima našli iranski predsjednik Masud Pezeškijan, većina članova vlade, brojni državni zvaničnici, sportisti i umjetnici. Među njima je i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

Podsjetimo, iako je primirje formalno na snazi, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje se nastavljaju. Američka administracija tvrdi da su razgovori produktivni i izražava oprezni optimizam u vezi s mogućim dogovorom, ali odbacuje navode da je zvanično tražila produženje prekida vatre.

Istovremeno, na snazi je i američka pomorska blokada iranskih luka, koja obuhvata plovila svih država koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Vašington naglašava da podržava slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz, ali ne i aktivnosti koje bi direktno koristile iranskoj ekonomiji dok pregovori traju.

# IRAN
# IRGC
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