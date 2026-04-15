Američki Senat i četvrti put odbio ograničiti Trampove ovlasti za rat s Iranom

Republikanci u Senatu Sjedinjenih Američkih Država četvrti put su blokirali rezoluciju kojom bi se ograničile ratne ovlasti predsjednika Donalda Trampa u vezi s Iranom, dok se sukob približava zakonskom roku od 60 dana predviđenom Zakonom o ratnim ovlastima.

Ukupno je 52 senatora glasalo "za", dok je 47 bilo "protiv".

Samo jedan senator iz Republikanske stranke je glasao "za", a riječ je o Randu Polu. S druge strane, Džon Feterman iz Demokratske stranke glasao je "protiv" ove rezolucije.

Senatorka Tami Dakvort zatražila je glasanje s ciljem da se, kako je navela, okonča Trampov skup i nepotreban rat protiv Irana.

- Američki narod ne želi veće troškove, nekontrolisane laži i haos. Senat mora djelovati - rekla je ona.

Iako su rezultati glasanja o ratnim ovlastima ostali uglavnom nepromijenjeni, dio republikanaca izražava zabrinutost zbog Trampove retorike i traži brzo okončanje sukoba.

Alternativna rezolucija

Senatorka Lisa Murovski, koja je glasala protiv prijedloga Tami Dakvort, zajedno s drugim republikancima radi na alternativnoj rezoluciji koja bi omogućila upotrebu vojne sile protiv Irana i nakon perioda od 60 do 90 dana, kako je definisano Zakonom o ratnim ovlastima iz 1973. godine.

Ovi republikanski zakonodavci smatraju da će Kongres morati intervenisati i odobriti nastavak rata ako se sukob produži do kraja maja, prije nego što podrže Trampov zahtjev za dodatno vojno finansiranje.

Senator Džon Kertis poručio je da neće podržati nikakvo finansiranje dok Trampova administracija ne pojasni svoje ciljeve. On je također pozvao da se sukob okonča nakon isteka 60 dana bez saglasnosti Kongresa, pozivajući se na Zakon o ratnim ovlastima.

Senator iz Jute upozorio je i protiv slanja velikog broja kopnenih trupa u Iran, ističući da to nije opcija koju podržava.

Demokrate u oba doma Kongresa nastavljaju s inicijativama za glasanja o ratnim ovlastima kako bi izvršile pritisak na republikance, dok se sukob produžava, a cijene goriva rastu.

Novo glasanje

Demokrate u Predstavničkom domu ove sedmice planiraju novo glasanje o zakonu kojim bi se okončale vojne operacije. Greg Miks, demokrata u Odboru za vanjske poslove, poručio je da je spreman izvršiti pritisak na neodlučne republikance.

- Ne mogu više čekati da vidim šta će uraditi. Neka glasaju, pa ćemo vidjeti šta će se desiti - rekao je Miks.

Prethodno glasanje u Predstavničkom domu bilo je podijeljeno, jer su četvorica demokrata glasala protiv. Očekuje se da će trojica od njih — Greg Landsman, Huan Vargas i Henri Kueljar — ovaj put podržati prijedlog.

Također se očekuje podrška i od kongresmena Tomasa Masiija i Vorena Dejvidsona, koji su ranije podržali sličnu inicijativu.