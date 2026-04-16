Tramp: Brz kraj rata s Iranom uz maksimalni pritisak, saveznici skeptični

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) tokom privatne večere u Bijeloj kući s nizozemskim kraljevskim parom poručio je da želi „brzo okončati“ rat s Iranom, ali je istakao da do tog cilja ne namjerava doći popuštanjem, već dodatnim pojačavanjem pritiska na Teheran.

Kako prenosi The Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na zvaničnike upoznate s razgovorom, Tramp je uz večeru — supu od špinata, školjke i svoju prepoznatljivu dijetalnu kolu — nizozemskom kralju Vilemu-Aleksanderu (Willem-Alexander) i kraljici Maksimi (Maxima) predstavio američku viziju rješavanja krize.

Pojačavanje pritiska

Svojim gostima jasno je naglasio da je jedini način da se Iran vrati za pregovarački sto upravo dodatno pojačavanje pritiska, kako bi se osigurao diplomatski ishod sukoba koji je eskalirao krajem februara.

U okviru te strategije „maksimalnog pritiska“, Američka centralna komanda (CENTCOM) u ponedjeljak je započela provođenje jednostrane pomorske blokade iranskih luka. Ipak, ovaj potez izazvao je protivljenje među saveznicima.

Nizozemska vlada već je odbila učestvovati u toj blokadi, ocijenivši je kao „zabrinjavajuću“ i potez koji predstavlja „eskalaciju na eskalaciju“.

Nizozemski premijer Rob Jeten (Rob Jetten), koji je tokom posjete monarha osigurao sastanak u Bijeloj kući s Trampom, poručio je američkom predsjedniku da će evropski saveznici formirati međunarodnu koaliciju za osiguranje Hormuškog moreuza — ali tek nakon potpunog prestanka borbi.

Prema procjenama analitičara, mogli bi proći mjeseci prije nego što Iran osjeti snažniji ekonomski pritisak blokade koji bi ga natjerao na ustupke. Zabrinutost ne dolazi samo iz Evrope — Saudijska Arabija apelovala je na Vašington (Washington) da odustane od plana blokade, strahujući od iranskog odgovora kroz aktiviranje proksi grupa i moguće zatvaranje Crvenog mora. Takav razvoj događaja gotovo sigurno bi izazvao globalni rast cijena nafte, što bi dodatno povećalo unutrašnji pritisak na američkog predsjednika.

Dva stroga zahtjeva

Kada je riječ o uslovima za potencijalni mirovni sporazum, Tramp je iznio dva vrlo stroga zahtjeva:

Zamrzavanje nuklearnog programa: Iran mora zamrznuti obogaćivanje uranijuma na najmanje 20 godina (iako Tramp navodno traži i duži period).

Izmještanje zaliha: Sav obogaćeni uranijum mora biti u potpunosti iznesen s teritorije Irana.