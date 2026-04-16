Uhapšene dvije osobe zbog pokušaja paljenja sinagoge u sjevernom Londonu

Britanska policija uhapsila je muškarca i ženu zbog pokušaja podmetanja požara u sinagogi u predgrađu sjevernog Londona.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u srijedu u predgrađu Finchley.

Kako je saopćila policija, snimci nadzornih kamera prikazuju dvije osobe u tamnoj odjeći i s fantomkama kako ulaze u prostor sinagoge, ostavljaju dvije staklene boce pored prozora i potom ciglom gađaju zgradu.

U jednoj od boca nalazila se supstanca za koju se sumnja da je benzin, a boca je razbijena upravo bačenom ciglom, navedeno je u policijskom izvještaju.

Međutim, nijedna od boca nije se zapalila, nakon čega su počinioci pobjegli. Zgrada nije pretrpjela oštećenja, niti je bilo povrijeđenih. Policija je o svemu obaviještena kasnije tog jutra od strane zaposlenika sinagoge.

Slučaj se vodi kao antisemitski zločin iz mržnje, a policija je najavila i pojačano prisustvo u tom području.

- Nadamo se da će brza akcija policije danas u identifikaciji i hapšenju dvije osobe pružiti određeno ohrabrenje i pokazati koliko ozbiljno shvatamo napade ove prirode - rekao je glavni detektiv Luk Vilijams (Luke Williams).

Finchley Reform Sinagoga saopćila je da su zahvalni što nije bilo povrijeđenih, ali su istakli i zabrinutost zbog emocionalnih i psiholoških posljedica incidenta.

Napad dolazi nekoliko sedmica nakon što su dvojica muškaraca uhapšena zbog sumnje na antisemitski napad podmetanjem požara, u kojem je zapaljeno više vozila hitne pomoći u vlasništvu jevrejske volonterske spasilačke grupe u sjevernom Londonu.