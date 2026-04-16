Masovni ruski napadi dronovima i raketama pogodili Kijev i Dnjepar, najmanje sedam mrtvih

Ruske snage su tokom noći i ranih jutarnjih sati 16. aprila izvele masovne raketne i napade dronovima na više ukrajinskih gradova.

Stambene četvrti u Kijevu i Dnjepru pretrpjele su najteža razaranja, dok fotografije i videosnimci s terena prikazuju požare van kontrole i gust crni dim koji se uzdiže u nebo.

Prema prvim informacijama, ruski projektili uništili su domove i izazvali požare na više lokacija širom zemlje. Najmanje sedam osoba je poginulo, dok je više od 70 ranjeno u napadima.

Glavni grad Ukrajine bio je jedna od ključnih meta, a zračne uzbune i dalje su bile na snazi, zbog čega je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko (Vitali Klitschko) pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Prema njegovim navodima, u Kijevu su poginule dvije osobe — 12-godišnji dječak i 35-godišnja žena. Ljekari su hospitalizirali 11 povrijeđenih, dok se podaci o ukupnom broju ranjenih u gradu kreću između 18 i 45, što ukazuje na хаotičnu situaciju na terenu.

Razmjeri razaranja u Kijevu su veliki, a napadi su pogodili više gradskih okruga. U okrugu Podil (Podilski) projektil je pogodio šesti sprat stambene zgrade, oštetivši i hotel, dok se jedna kuća potpuno urušila, a spasioci su iz ruševina izvukli majku i dijete.

U Obolonskom okrugu oštećena je poslovna zgrada i zapaljeni automobili, a u naknadnim udarima povrijeđeni su i radnici hitne pomoći. U Desnjanskom okrugu pad dijelova projektila izazvao je veliki požar na dvospratnoj stambenoj zgradi.