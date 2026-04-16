Građanin Mađarske prijavio Orbana zbog snimka iz automobila

Protiv Viktora Orbana podnesena je prijava zbog snimke na kojoj se vidi kako vozi automobil bez držanja volana. Video, objavljen uoči izbora održanih 12. aprila, prikazuje Orbana kako pjeva u svom vozilu, a u jednom trenutku ispušta volan iz obje ruke, piše mađarski Blikk.

U videu objavljenom pet dana prije izbora, Orban se snimao dok je od kuće kretao na posao. Na snimci Orban kaže: "Idemo! Takva je situacija!", podiže sunčane naočale i kažiprst, nakon čega počinje predizborna pjesma "Mađarsko selo je zazelenjelo, proljeće je stiglo". Orban se zabavlja u automobilu, a u jednom trenutku vozi bez ruku na volanu. Prijavu je podnio građanin koji je smatrao da Orban time krši saobraćajne propise.