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NESAVJESNA VOŽNJA

Građanin Mađarske prijavio Orbana zbog snimka iz automobila

U videu objavljenom pet dana prije izbora, on se snimao dok je od kuće kretao na posao

Viktor Orban. Facebook

Dž. R.

16.4.2026

Protiv Viktora Orbana podnesena je prijava zbog snimke na kojoj se vidi kako vozi automobil bez držanja volana. Video, objavljen uoči izbora održanih 12. aprila, prikazuje Orbana kako pjeva u svom vozilu, a u jednom trenutku ispušta volan iz obje ruke, piše mađarski Blikk.

U videu objavljenom pet dana prije izbora, Orban se snimao dok je od kuće kretao na posao. Na snimci Orban kaže: "Idemo! Takva je situacija!", podiže sunčane naočale i kažiprst, nakon čega počinje predizborna pjesma "Mađarsko selo je zazelenjelo, proljeće je stiglo". Orban se zabavlja u automobilu, a u jednom trenutku vozi bez ruku na volanu. Prijavu je podnio građanin koji je smatrao da Orban time krši saobraćajne propise.

Portal Telex upitao je policiju predstavlja li takva vožnja prekršaj, jesu li zaprimili prijavu i je li pokrenut postupak. Iz odgovora Glavne policijske uprave Budimpešte (BRFK) potvrđeno je da je prijava doista podnesena, ali je na kraju odbačena.

- Prijava za prekršaj zbog manjeg kršenja prometnih pravila, podnesena na temelju članka 80. stavka a) Zakona II. iz 2012. o prekršajima, prekršajnom postupku i sustavu evidencije prekršaja, odbačena je 15. aprila 2026. godine jer prijavljeno djelo nije prekršaj - stoji u odgovoru policije.

# VIKTOR ORBAN
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