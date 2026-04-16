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PREDSJEDNIK SAD

Tramp nastavlja provokacije: Objavio fotografiju na kojoj ga Isus grli

Luđacima radikalne ljevice se možda neće svidjeti, ali ja mislim da je prilično lijepo, poručio je

Nova Trampova fotografija. Screenshot

Dž. R.

16.4.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nastavio je s provokacijama na društvenim mrežama te je objavio novu fotografiju na kojoj je prikazan u društvu Isusa Krista koji ga grli.

U pozadini se pojavljuje američka zastava koja se rastvara u blistavoj svjetlosti.

- Luđacima radikalne ljevice se možda neće svidjeti, ali ja mislim da je prilično lijepo - poručio je Trump.

Inače, ovu objavu je prvobitno objavila stranica Irci za Trampa.

- Nije ni čudo što bi, sa svim ovim sotonističkim čudovištima koja ubijaju djecu, Bog igrao na Trampovu kartu - poručili su.

Tramp je i ranije objavio fotografiju na kojoj je on prikazan kao Isus, a nakon brojnih kritika fotografiju je obrisao, a nakon toga je ponudio i bizarno objašnjenje.

- Objavio sam to. Mislio sam da je to ja kao doktor. Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima - rekao je Tramp, negirajući tvrdnje da je trebao biti prikazan kao Isus.

# SAD
# DONALD TRUMP
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