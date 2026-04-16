Tramp nastavlja provokacije: Objavio fotografiju na kojoj ga Isus grli

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nastavio je s provokacijama na društvenim mrežama te je objavio novu fotografiju na kojoj je prikazan u društvu Isusa Krista koji ga grli.

U pozadini se pojavljuje američka zastava koja se rastvara u blistavoj svjetlosti.

- Luđacima radikalne ljevice se možda neće svidjeti, ali ja mislim da je prilično lijepo - poručio je Trump.

Inače, ovu objavu je prvobitno objavila stranica Irci za Trampa.

- Nije ni čudo što bi, sa svim ovim sotonističkim čudovištima koja ubijaju djecu, Bog igrao na Trampovu kartu - poručili su.

Tramp je i ranije objavio fotografiju na kojoj je on prikazan kao Isus, a nakon brojnih kritika fotografiju je obrisao, a nakon toga je ponudio i bizarno objašnjenje.

- Objavio sam to. Mislio sam da je to ja kao doktor. Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima - rekao je Tramp, negirajući tvrdnje da je trebao biti prikazan kao Isus.