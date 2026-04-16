Tramp želi da se proizvođači automobila uključe u proizvodnju oružja i vojne opreme

Visoki američki odbrambeni zvaničnici održali su razgovore s rukovodiocima velikih kompanija, među kojima su General Motors i Ford, o mogućnosti njihove uključenosti u proizvodnju oružja i vojne opreme.

Razgovori su, prema dostupnim informacijama, započeli i prije nedavnih sukoba u Iranu, a odvijaju se u okviru šire strategije administracije Donalda Trampa (Trump) da poveća ulogu američke industrije u jačanju vojne proizvodnje.

Zvaničnici Pentagona navodno su istakli da bi proizvođači automobila i druge industrijske kompanije mogli pomoći u podršci tradicionalnim odbrambenim dobavljačima, posebno u situacijama kada je potrebno brzo povećati proizvodne kapacitete.

U razgovorima se spominju i kompanije GE Aerospace i Oshkosh, koje već imaju iskustvo u proizvodnji opreme i vozila za vojnu upotrebu.

Iz Pentagona poručuju da je cilj jačanje američke odbrambene industrijske baze kroz korištenje komercijalnih tehnologija i proizvodnih kapaciteta, kako bi se zadržala vojna prednost.

Ovakvi potezi dolaze u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države, nakon rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku, značajno smanjile zalihe naoružanja, uključujući municiju i artiljerijske sisteme.

Reuters navodi da informacije nisu nezavisno potvrđene, a kompanije koje se spominju nisu se odmah oglasile.