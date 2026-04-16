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VLADA MAĐARSKE

Veliki politički zaokret u Budimpešti: Ured premijera Mađarske seli iz Orbanove tvrđave

Peter Mađar najavljuje kraj sadašnjeg premijerskog sjedišta u centru Budimpešte

Veliki politički zaokret u Budimpešti u najavi: Ured premijera Mađarske seli iz Orbanove tvrđave. Screenshot / YouTube - AP

I. Š.

16.4.2026

Peter Mađar (Magyar) je poručio da će njegova Tisza stranka, u slučaju dolaska na vlast, promijeniti lokaciju Ureda premijera Mađarske. Prema njegovim riječima, ured više neće biti smješten u Karmelićanskom samostanu u Budimpešti, već u jednoj od ministarskih zgrada u blizini parlamenta.

On je istakao da je sadašnja lokacija povezana s politikom Viktora Orbana i njegovim ranijim odlukama, uključujući preseljenje iz 2019. godine, kada je uređenje i renoviranje tog prostora koštalo više miliona eura.

Tokom tog perioda, u "Orbanovom bastionu" nalazila su se i brojna umjetnička djela koja su bila posuđena iz muzeja, dok javnost nikada nije dobila potpuni uvid u izgled i unutrašnjost ureda, osim ograničenih zvaničnih fotografija.

Mađarova najava dio je šireg političkog obećanja o institucionalnim promjenama i većoj transparentnosti u radu vlade.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# PETER MAGYAR
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