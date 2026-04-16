Trampov ministar: Na porodičnom izletu sam odrezao spolni organ rakunu, da ga proučim

Robert F. Kennedy Jr., američki ministar zdravstva i socijalne skrbi, jednom je prilikom zaustavio porodični automobil uz cestu nakon što je ugledao mrtvog rakuna te mu je odrezao spolni organ kako bi ga “kasnije proučio”. Ovaj bizaran detalj o strastvenom proučavanju životinjskih genitalija u slobodno vrijeme otkriven je u novoj knjizi “RFK Jr.: Pad i uspon” autorice Isabel Vincent, koja se temelji na nizu izvora, uključujući i njegove privatne dnevnike iz perioda od 1999. do 2001. godine, piše New York Post.

Dnevnički zapis o neobičnom hobiju

“Stajao sam pored zaustavljenog automobila na autoputu I-684 i rezao penis s rakuna stradalog u saobraćaju, razmišljajući o tome koliko su neki članovi moje porodice postali čudni”, stoji u nadrealnom odlomku u kojem se 72-godišnji Kennedy navodno žalio na turbulentne odnose s bratom Douglasom Kennedyjem i rođakom Bobbyjem Shriverom. “Djeca su me strpljivo čekala u autu”, zapisao je. Kasnije je za časopis People potvrdio da je uzeo rakunov spolni organ kako bi ga “kasnije proučio”.

Niz bizarnih susreta sa životinjskim lešinama

Ovo neobično sjećanje ekscentričnog člana porodice Kennedy samo je jedno u nizu njegovih morbidnih susreta sa životinjskim ostacima tokom godina. Njegova kćerka, Kick Kennedy, u intervjuu za časopis Town & Country 2012. godine prisjetila se kako je očeva fascinacija životinjskim lešinama jednom pokvarila porodični odmor u Hyannis Portu u Massachusettsu.

Saznavši da se na obližnjem ostrvu Squaw nasukala lešina kita, stariji Kennedy je požurio na plažu i motornom pilom odsjekao glavu životinji. Zatim je ogromnu kitovu glavu bungee užetom pričvrstio za krov porodičnog monovolumena, s namjerom da je odnese kući radi proučavanja, na užas porodice.

“Svaki put kad bismo na autoputu ubrzali, tečnost iz kita cijedila se kroz prozore automobila, a smrad je bio najgori na svijetu”, ispričala je Kick Kennedy za časopis. “Svi smo preko glava imali plastične kese s izrezanim rupama za usta, a drugi vozači su nam pokazivali srednji prst, ali nama je to bila svakodnevnica.”

Bacio mrtvo mladunče medvjeda u Central Parku nakon neuspjelog pokušaja da ga odera

Kennedy je 2024. godine, tokom svoje kratke predsjedničke kampanje, za časopis New Yorker priznao da je deset godina ranije, 2014., bacio mrtvo mladunče medvjeda u Central Park nakon neuspjelog pokušaja da ga odera. U očitom pokušaju da preduhitri objavu priče, Kennedy je u videu na društvenim mrežama priznao da je s prijateljima pio kada su smislili plan da se riješe tijela i “namjeste da izgleda kao da ga je udario bicikl”.