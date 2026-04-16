Građani prijavili Viktora Orbana policiji zbog videa koji je objavio prije izbora

Protiv premijera Mađarske Viktora Orbana podnesena je krivična prijava zbog videozapisa na kojem se mogao vidjeti kako vozi automobil bez držanja volana.

Orban na snimku sjedi u svom automobilu, veselo pjevajući kreće na posao od kuće, a snimka je nastala još prije izbora 12. aprila.

Premijer na odlasku se zabavljao u automobilu uz kampanjsku pjesmu koja počinje riječima "Zelenilo je u mađarskim krajevima, proljeće je", ali je mnogima zapalo za oko da tom prilikom nije držao volan.

Mediji su nakon snimka se obratili policiji s pitanjem da li je prekršaj voziti automobil puštanjem obje ruke, da li su primili prijavu o slučaju, i ako jesu, da li su pokrenuli postupak u tom predmetu. Iz odgovora Budimpeštanske policijske uprave ispostavilo se da je scena zapela za oko i drugima te da je podnesena i prijava, ali je ona odbijena:

"Budimpeštanska policijska uprava je 15. aprila 2026. godine, na osnovu člana 80. tačka a) Zakona II iz 2012. godine o prekršajima, prekršajnom postupku i sistemu evidencije prekršaja, odbacila prekršajnu prijavu podnesenu zbog lakšeg kršenja pravila cestovnog saobraćaja (prijavljena radnja nije prekršaj)", navedeno je.