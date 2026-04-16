Teheran ne prestaje s ismijavanjem Trampa: Nakon "Lego" objava, stigao AI video u kojem Isus šamara američkog predsjednika

Iranska ambasada u Tadžikistanu objavilo je AI video u kojem je prikazan Isus kako šamara američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Ova objava uslijedila je kao reakcija na AI fotografiju koju je Tramp ranije podijelio na svojoj mreži Truth Social, a na kojoj je sebe prikazao u ulozi Isusa dok liječi čovjeka u bolničkom krevetu. Nakon oštrih kritika, Tramp je tu sliku uklonio i pred medijima izjavio da je smatrao kako izgleda kao ljekar.

Iran je potom iskoristio cijelu situaciju i odgovorio vlastitom AI verzijom. Na snimku koji je objavljen na mreži X, a koji je prikupio više od 100.000 lajkova, Isus dolazi s neba i udara šamar Trampu, nakon čega je prikazan i trenutak njegovog odbacivanja u pakao, uz vizualne efekte koji uključuju i prikaz krvi.