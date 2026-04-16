Američke snage se povukle iz Sirije nakon 12 godina: Pojavio se snimak odlaska posljednjeg konvoja

Američke oružane snage zvanično su okončale svoje vojno prisustvo u Siriji nakon više od 12 godina, a posljednji konvoj napustio je bazu Qasrak u sjeveroistočnom dijelu zemlje.
Na snimcima objavljenim na platformi X vidi se kolona kamiona i oklopnih vozila koja napuštaju bazu, dok se u pozadini pojavljuju stupovi dima nastali, kako se navodi, uništavanjem i spaljivanjem opreme koja nije mogla biti evakuisana.
Prema lokalnim izvorima, kontrolu nad bazom preuzela je sirijska vojska, konkretno 60. divizija.
Proces povlačenja trajao je mjesecima i uključivao je napuštanje više ključnih baza na sjeveroistoku Sirije, uključujući al-Shaddadi i Rmeilan.
Američke snage su u Siriji bile prisutne od 2014. godine u okviru međunarodne koalicije protiv ISIL-a, a tokom godina sarađivale su sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF).
Nakon političkih promjena i novih sporazuma u Damasku, stvoreni su uslovi za povlačenje, a dio američkih trupa premješten je u baze u Jordanu i sjevernom Iraku.