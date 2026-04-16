Američke snage se povukle iz Sirije nakon 12 godina: Pojavio se snimak odlaska posljednjeg konvoja

Američke oružane snage zvanično su okončale svoje vojno prisustvo u Siriji nakon više od 12 godina, a posljednji konvoj napustio je bazu Qasrak u sjeveroistočnom dijelu zemlje.

Na snimcima objavljenim na platformi X vidi se kolona kamiona i oklopnih vozila koja napuštaju bazu, dok se u pozadini pojavljuju stupovi dima nastali, kako se navodi, uništavanjem i spaljivanjem opreme koja nije mogla biti evakuisana.