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KRAJ JEDNE ERE

Američke snage se povukle iz Sirije nakon 12 godina: Pojavio se snimak odlaska posljednjeg konvoja

Posljednji konvoj napustio bazu Qasrak, kontrolu preuzele sirijske snage

Američke snage se povukle iz Sirije. Platforma X

B. A.

16.4.2026

Američke oružane snage zvanično su okončale svoje vojno prisustvo u Siriji nakon više od 12 godina, a posljednji konvoj napustio je bazu Qasrak u sjeveroistočnom dijelu zemlje.

Na snimcima objavljenim na platformi X vidi se kolona kamiona i oklopnih vozila koja napuštaju bazu, dok se u pozadini pojavljuju stupovi dima nastali, kako se navodi, uništavanjem i spaljivanjem opreme koja nije mogla biti evakuisana.


Prema lokalnim izvorima, kontrolu nad bazom preuzela je sirijska vojska, konkretno 60. divizija.

Proces povlačenja trajao je mjesecima i uključivao je napuštanje više ključnih baza na sjeveroistoku Sirije, uključujući al-Shaddadi i Rmeilan.

Američke snage su u Siriji bile prisutne od 2014. godine u okviru međunarodne koalicije protiv ISIL-a, a tokom godina sarađivale su sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF).

Nakon političkih promjena i novih sporazuma u Damasku, stvoreni su uslovi za povlačenje, a dio američkih trupa premješten je u baze u Jordanu i sjevernom Iraku.

# SIRIJA
# KONVOJ
# AMERIČKA VOJSKA
# KRAJ JEDNE ERE
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