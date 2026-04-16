U ruskim zračnim napadima na Kijev, Odesu i Dnjepar poginulo 16 ljudi, povrijeđeno više od 100

Najmanje 16 ljudi je poginulo, a 102 povrijeđeno u ruskim zračnim napadima tokom noći na Kijev, glavni grad Ukrajine, kao i na Dnjepropetrovsku i Odesku oblast, saopćile su lokalne vlasti u četvrtak, javlja Anadolu.

U izjavi na Telegramu, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su dvije osobe poginule, a 18 povrijeđeno u napadu na okruge Desnjanski, Dnjepropovski, Obolonski i Podilski.

Prema Kličku, u napadima je pričinjena velika materijalna šteta na stambenim područjima.

Fragmenti raketa pogodili su šesti sprat 16-spratne zgrade, a zabilježen je i drugi napad na nestambenu zgradu u okrugu Podilski.

Broj žrtava

Kasnije je naveo da su u glavnom gradu poginule četiri osobe, a 45 je povrijeđeno, uključujući 26 hospitalizovanih.

U Odesi, guverner Oleh Kiper rekao je da je devet osoba poginulo, a 23 povrijeđeno nakon napada dronova i raketa na administrativni centar jugozapadne regije.

Kiper je rekao da su oštećene lučka, kritična i stambena infrastruktura, a na nekim objektima su izbili požari. Dodao je da su uništene fasade i prozori najmanje tri nebodera, dok su oštećeni i studentski dom i obližnje zgrade.

- Povrijeđenim se pruža sva potrebna medicinska pomoć. Operacije potrage i spašavanja i likvidacije posljedica su u toku - dodao je Kiper.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, guverner Oleksandr Hanža rekao je da su tri osobe poginule, a 34 povrijeđene, dodajući da su u napadima oštećene poslovne i administrativne zgrade, stambeni objekti i fabrika u Dnjeparu.

- Ne može biti normalizacije Rusije u sadašnjem stanju. Pritisak na Rusiju mora djelovati. I važno je ispuniti svako obećanje o pomoći Ukrajini na vrijeme - rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Istakao je da su mnoge političke obaveze ukrajinskih partnera najavljene, ali još nisu provedene, uključujući i one u okviru Ramstein formata i na bilateralnoj osnovi.

- Naložio sam komandantu zračnih snaga da kontaktira one partnere koji su se ranije obavezali da će obezbijediti rakete za Patriot i druge sisteme - rekao je Zelenski, optužujući Rusiju da se "kladi na rat".

Obaranje dronova

Ukrajinska ratna avijacija saopćilo je da je njihova protivzračna odbrana oborila 636 od 659 dronova i 31 od 44 rakete koje je Rusija lansirala tokom noći.

Ruske vlasti nisu komentarisale ove tvrdnje. Međutim, Ministarstvo odbrane saopćilo je da je oborilo 207 ukrajinskih dronova iznad šest regija, kao i iznad Crnog mora, Azovskog mora i Krima, koji je Moskva anektirala 2014. godine.