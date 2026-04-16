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OPĆI HAOS

Tragedija u Slovačkoj: Voz i kamion se sudarili, jedna osoba poginula i 21 povrijeđena

Vozač kamiona stradao na pružnom prelazu, istraga u toku

Tragedija u Slovačkoj. Slovački vatrogasci

B. A.

16.4.2026

U sudaru putničkog voza i kamiona na jugozapadu Slovačke poginula je jedna osoba, dok je 21 putnik povrijeđen, saopćile su vlasti.

Nesreća se dogodila na željezničko-cestovnom prelazu u blizini grada Dunajská Streda, gdje je vozač kamiona stradao na licu mjesta.

Prema informacijama vatrogasaca, voz kojim upravlja privatna željeznička kompanija prevozio je putnike, a nakon sudara došlo je do iskliznuća lokomotive iz šina i curenja dizelskog goriva.

Povrijeđeni putnici nisu u životnoj opasnosti, ali je dio njih zbrinut zbog zadobijenih povreda.

Policija je blokirala područje kako bi se obavilo raščišćavanje i uviđaj, dok se istražuju uzroci nesreće.

Željeznička infrastruktura navodi da prelaz nije imao rampe, ali je bio obezbijeđen svjetlosnom signalizacijom.

# VOZ
# TRAGEDIJA
# SLOVAČKA
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