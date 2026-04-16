SAD zaprijetile Iranu: "Gledamo vas, spremni smo pritisnuti dugme"

Šef Pentagona Pete Hegseth (Pit Hegset) uputio je oštru poruku iranskom rukovodstvu, naglašavajući da su Sjedinjene Američke Države spremne na nove vojne poteze, dok istovremeno traju tenzije i pokušaji pregovora na Bliskom istoku.

- Gledamo vas - poručio je Hegset, dodajući da je američka vojska sve jača i spremna da reaguje po naređenju predsjednika.

Pritisak i prijetnje Iranu

Hegset je upozorio da Iran nema kapacitete da se suprotstavi američkoj vojnoj sili.

- Mi smo sve jači. Nemate odbrambenu industriju. Imate samo to što imate. Vi to znate i mi to znamo - rekao je on.

Dodao je da SAD ne žele eskalaciju, ali da su spremne na nju.

- Spremni smo. Ne bismo željeli to da učinimo, ali spremni smo da krenemo na naredbu našeg predsjednika i pritisnemo dugme - istakao je Hegset.

Posebno se osvrnuo na situaciju u Hormuškom moreuzu, optužujući Iran za prijetnje komercijalnim brodovima.

- Prijetnje raketama i dronovima prema trgovačkim brodovima nisu kontrola – to je piratstvo. To je terorizam. Ako izaberete pogrešno, suočićete se sa blokadom i bombama. Izaberite pametno - poručio je.

Optužbe protiv šefa Pentagona

Istovremeno, Hegset se suočava sa političkim pritiskom u Vašingtonu. U američkom Kongresu vođena je rasprava o njegovom opozivu, a protiv njega je iznijeto šest tačaka optužnice.

Zastupnici su ga optužili za "teške zločine i prekršaje", uključujući napad na Iran bez odobrenja Kongresa, kao i za smrtonosne napade na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu.

Također mu se stavlja na teret zanemarivanje pravila za zaštitu civila tokom vojnih operacija.

Ipak, politički analitičari smatraju da je pokušaj opoziva više simboličan nego realna prijetnja njegovoj funkciji.

Američka blokada i vojna operacija

Načelnik združenog štaba Den Kejn izjavio je da je američka vojska spremna da se "doslovno u trenutku" vrati u borbu.

On je detaljno opisao sprovođenje pomorske blokade.

- Počeli smo blokadu svih brodova, bez obzira na nacionalnost. Ne blokiramo Hormuški moreuz, već brodove koji idu prema iranskim lukama - rekao je Kejn.

Dodao je da su na meti i brodovi tzv. "tamne flote" koji prevoze iransku naftu, te da u operaciji učestvuje više od 10.000 vojnika i mornara.

- Gonit ćemo svaki brod koji pokušava da pruži podršku Iranu - naglasio je.

Prema njegovim riječima, već 13 brodova odustalo je i vratilo se, dok američke snage do sada nijesu morale da izvrše nijedno ukrcavanje.

Izvještaj sa terena i uloga saveznika

Admiral Bredli Kuper, koji je boravio na prvim linijama, pohvalio je spremnost američkih snaga.

- Naše osoblje je visoko motivisano, budno i spremno. Obnavljamo naoružanje i prilagođavamo taktiku. Nema vojske na svijetu koja to može raditi kao mi - rekao je Kuper.

Istakao je i značaj saradnje sa partnerima u regionu.

- Nema boljeg partnera od Izraela - naglasio je, dodajući da je koordinacija sa izraelskim odbrambenim strukturama ključna za dalji razvoj operacija.

Američke snage, kako je naveo, uspostavile su nadzor nad vazdušnim prostorom koji se proteže preko cijelog Arapskog poluostrva.

Kritika Evrope i medija

Hegset je iskoristio priliku da kritikuje evropske saveznike zbog, kako je rekao, nedostatka reakcije.

- Ne možete živjeti u svijetu u kojem se samo oslanjate na Ameriku - poručio je.

Dodao je da su evropske zemlje imale priliku da se uključe nakon prvog talasa napada, ali to nijesu učinile.

- Nadam se da bi se to još moglo desiti, ali nijesam previše optimističan - rekao je.

Istovremeno, napao je i američke medije, optužujući ih da šire "lažne vijesti" o dešavanjima u Iranu i Hormuškom moreuzu.

Nazvao ih je "naslijeđenim medijima koji mrze Trampa", jer, kako tvrdi, nisu dovoljno patriotski, prenosi Tportal.