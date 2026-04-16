Rusija objavila kartu s lokacijama u Evropi: "To su mete, mirno spavajte, partneri"

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je listu evropskih kompanija za koje tvrdi da proizvode dronove za Ukrajinu, dok je visoki zvaničnik Kremlja te lokacije označio kao potencijalne vojne mete. Spiskovi su objavljeni 15. aprila, a sadrže imena i adrese proizvođača iz više evropskih zemalja, prenosi Meduza. Jedan dokument, pod nazivom "Podružnice ukrajinskih kompanija u Evropi", navodi 11 firmi u gradovima poput Londona, Minhena, Rige, Vilnjusa i Praga. Drugi, naslovljen "Strane kompanije koje proizvode komponente", obuhvata 10 firmi, među kojima su i one sa sjedištima u Madridu, Veneciji i Haifi.

Zanimljivo je da je jedan čitalac portala Meduza primijetio kako se na prvom spisku nalazi adresa Lerhenauer Štrase 28 u Minhenu, za koju se ispostavilo da pripada stambenoj zgradi. Iz ruskog ministarstva naveli su da su liste objavljene kako bi evropski građani "razumjeli prave uzroke prijetnji svojoj sigurnosti", ali i da bi znali lokacije "ukrajinskih" i "zajedničkih" kompanija koje na njihovoj teritoriji proizvode dronove za Ukrajinu. Medvedev: "Mirno spavajte" Na ovu objavu reagovao je zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, koji je na društvenoj mreži X poručio da se radi o "spisku potencijalnih meta za ruske oružane snage".