Napadač iz Turske inspiraciju tražio u američkom ubici, uhapšene 83 osobe zbog veličanja zločina

Učenik star 14 godina, koji je usmrtio devet osoba na jugoistoku Turske, među kojima je bilo i osam školskih kolega, koristio je na svom WhatsApp profilu sliku koja upućuje na američkog masovnog ubicu Eliota Rodžera (Elliot Rodger) iz 2014. godine.

U drugoj pucnjavi u školama u Turskoj u razmaku od samo dva dana, srednjoškolac je u srijedu u provinciji Kahramanmaraš ranio još 20 osoba prije nego što je izvršio samoubistvo.

Slika povezana s Rodžerom

Turska policija saopćila je da prvi nalazi pokazuju kako je napadač koristio sliku povezanu s Rodžerom, koji je 2014. godine ubio šest studenata u blizini Santa Barbare u Kaliforniji.

- Preliminarni nalazi ukazuju da nema povezanosti s terorizmom, vjeruje se da je riječ o pojedinačnom napadu - navela je policija.

Napadač je, prema policijskim podacima, koristio pet pištolja koji su pripadali njegovom ocu, policijskom službeniku. Tužilaštvo u Kahramanmarašu saopćilo je da je i otac pritvoren do suđenja.

Tokom istrage, tužilaštvo je pronašlo dokument na napadačevom računaru, datiran 11. aprila, u kojem se navodi da će veliki napad biti izveden u bliskoj budućnosti.

Veličanje zločina

Policija je također saopćila da je širom Turske uhapšeno 83 osobe zbog veličanja zločina i počinilaca nakon pucnjava u utorak i srijedu. Vlasti su blokirale pristup za 940 naloga na društvenim mrežama i 93 Telegram grupe iz istog razloga.

Rodžer je prije napada objavio manifest na internetu u kojem je izrazio frustracije zbog neuspjeha u odnosima sa ženama, a kasnije je postao uzor i bio hvaljen od strane pojedinih počinilaca školskih napada.