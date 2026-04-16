Rusi imaju novi zakon za "zaštitu" građana: Moći će vojno intervenirati u Evropi

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi dobiti dodatne zakonske ovlasti za pokretanje vojnih operacija u inostranstvu, u trenutku kada rastu strahovi od mogućeg oružanog sukoba između Moskve i članica NATO-a u Evropi.

Prema prijedlogu zakona koji je ruski parlament usvojio u prvom čitanju, Putin bi mogao rasporediti vojne jedinice u inostranstvu "u slučaju hapšenja, pritvaranja ili krivičnog gonjenja" ruskih državljana, piše The Times.

Novi zakon za "zaštitu" građana

Prijedlog zakona, koji mora proći još dva čitanja i dobiti odobrenje gornjeg doma parlamenta, gotovo sigurno će biti usvojen. Njegov cilj je jačanje postojećeg pravnog okvira koji Putinu već omogućava upotrebu sile radi zaštite ruskih nacionalnih interesa. Upravo se na takvo tumačenje pozivao i 2022. godine prilikom slanja trupa u Ukrajinu.

- Zapadni pravosudni sistemi su se zapravo pretvorili u instrument represije - izjavio je Vjačeslav Volodin, predsjednik ruskog parlamenta.

- U ovim okolnostima važno je učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili naše građane - dodao je.

Strah od testiranja NATO-a

Novi zakon bi Kremlju mogao omogućiti i raspoređivanje vojske radi oslobađanja Rusa pritvorenih po nalogu Međunarodnog krivičnog suda (ICC). Taj sud je 2023. godine izdao nalog za hapšenje Putina i Marije Lvove-Belove zbog prisilne deportacije ukrajinske djece.

Postoji i zabrinutost da bi zakon mogao poslužiti kao osnova za moguće vojne operacije na istočnom krilu NATO-a, s ciljem testiranja člana 5. Sporazuma o kolektivnoj odbrani. Jedna od autorica prijedloga je Ana Civiljeva zamjenica ministra odbrane i rođaka Putina.

Iako su ruske snage trenutno angažirane u Ukrajini, brojni zapadni zvaničnici upozoravaju da bi Putin u narednim godinama mogao razmotriti nove vojne akcije u Evropi. Kremlj, s druge strane, konstantno promovira narativ da Rusija brani svoje stanovništvo i resurse od neprijateljskih sila.

Kontekst rata u Ukrajini

Ruski poslanici podržali su zakon ubrzo nakon što je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov sugerisao da bi Rusija mogla zaustaviti aktivnu fazu rata ako Ukrajina preda cijelu regiju Donjeck.

Peskov nije spominjao druge okupirane teritorije, što je izazvalo oštre reakcije tvrdolinijaških krugova u Moskvi koji su ga optužili za spremnost na teritorijalne ustupke.

Neki analitičari smatraju da bi Moskva mogla razmatrati i operacije u Estoniji pod izgovorom zaštite ruske dijaspore. Estonija je članica NATO-a od 2004. godine.

Pomorske tenzije

Zakon bi mogao biti povezan i s pokušajem odvraćanja zapljene brodova iz tzv. ruske "flote u sjeni", koju Moskva koristi za zaobilaženje sankcija na izvoz nafte.

Britanski premijer Keir Starmer (Keir Starmer) ranije je izjavio da su specijalne jedinice dobile ovlasti da zaustavljaju i pregledaju takva plovila.

Ipak, prošle sedmice ruski ratni brod pratio je dva sankcionisana tankera kroz Lamanš bez reakcije. Estonija je također obustavila slične akcije zbog straha od eskalacije.

- Rizik od vojne eskalacije jednostavno je prevelik - rekao je komandant estonske mornarice Ivo Vark.

Putinova pravna strategija

Kao bivši oficir KGB-a, Putin često nastoji svoje poteze pravno utemeljiti unutar ruskog sistema. Tako je 2014. godine tražio i dobio odobrenje parlamenta za vojnu intervenciju u Ukrajini, što je dovelo do operacija na Krimu i istoku zemlje.

Godine 2020., nakon "apela" Valentine Tereškove, raspisan je referendum koji mu je omogućio ostanak na vlasti do 2036. godine.

Novinarka Farida Rustamova smatra da novi zakon nije nužan za proširenje ovlasti, već da ima političku i psihološku svrhu.

- Čini se da svrha dokumenta nije davanje dodatnih ovlasti Putinu, već zastrašivanje drugih država mogućim operacijama ruskih službi i vojske - navela je ona.

Za sada nije poznato kada će se održati naredna čitanja zakona u parlamentu.