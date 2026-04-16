Američka mornarica: Blokada Irana širi se na cijeli svijet

Sjedinjene Američke Države proširile su pomorsku blokadu Irana, uz najavu da će zaustavljati i kontrolisati plovila povezana s takozvanom iranskom "flotom u sjeni" bilo gdje u svijetu. Nova direktiva značajno širi opseg američkih operacija, omogućavajući presretanje brodova i izvan bliskoistočne regije ukoliko su povezani s Iranom ili pod sankcijama američkog Ministarstva finansija, navodi se u izvještaju Središnjeg zapovjedništva pomorskih snaga SAD-a.

Prema saopćenju američkih pomorskih snaga (USNAVCENT), nova pravila važe globalno.

- U okviru provođenja blokade, svi iranski brodovi, plovila pod aktivnim sankcijama OFAC-a i brodovi za koje se sumnja da prevoze krijumčarenu robu podliježu ratnom pravu pregleda i kontrole - stoji u saopćenju.

- Ta plovila, bez obzira na lokaciju, mogu biti zaustavljena, ukrcana, pregledana i zaplijenjena - dodaje se.

Zvaničnici su pojasnili da krijumčarena roba uključuje oružane sisteme, municiju, eksplozive, vojnu tehnologiju, naftne derivate i materijale povezane s nuklearnim programom.

Na meti i "flota u sjeni"

Promjenu pravila potvrdio je general Dan Kejn (Dan Caine), načelnik Združenog štaba, tokom brifinga s ministrom rata Pitom Hegsetom (Pete Hegseth).

- Pod komandom admirala Papara, aktivno ćemo progoniti svako plovilo koje plovi pod iranskom zastavom ili pokušava pružiti materijalnu podršku Iranu. To uključuje i brodove 'tamne flote' koji prevoze iransku naftu. Kao što većina zna, 'flota u sjeni' čine nezakonita plovila koja izbjegavaju međunarodne propise, sankcije i osiguravajuće standarde - izjavio je Kejn.

Iranska "flota u sjeni" predstavlja mrežu zastarjelih naftnih tankera koji posluju izvan standardnih pomorskih regulativa kako bi zaobišli sankcije. Brodovi često koriste manipulirane podatke o praćenju, lažnu dokumentaciju i skrivene posredničke mreže kako bi prikrili porijeklo i odredište iranske nafte. Do sada je američka vojska zaustavila 13 plovila, ali se nije vršilo ukrcavanje.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) upozorio je na rizike takvih praksi.

- Korištenje takvih tankera, posebno u kombinaciji s obmanjujućim pomorskim praksama, stvara opasno operativno okruženje koje može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik za legitimne pomorske aktivnosti i sankcijski režim - navodi OFAC.

Ekonomski pritisak kao cilj

Proširenje sankcijske provedbe uslijedilo je nakon što je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) najavilo blokadu i poručilo da će presretati plovila koja ulaze i izlaze iz iranskih luka s ciljem gušenja pomorske trgovine.

Zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Kuper (Brad Cooper) naglasio je ekonomski efekat mjera.

"Procjenjuje se da 90 posto iranske ekonomije zavisi od međunarodne pomorske trgovine", rekao je. "U roku od 36 sati od početka blokade, američke snage su praktično zaustavile pomorsku ekonomsku razmjenu s Iranom."

"Blokiramo luke i obalu, ne Hormuz"

CENTCOM je naglasio da se mjere primjenjuju globalno i "nediskriminatorno protiv plovila svih država" koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka u Persijskom i Omanskom zaljevu.

Istovremeno je pojašnjeno da se američke snage neće miješati u prolazak brodova kroz Hormuški moreuz prema drugim destinacijama.

- Američka akcija je blokada iranskih luka i obale, a ne Hormuškog moreuza. Provođenje će se odvijati unutar iranskih teritorijalnih voda i u međunarodnim vodama - rekao je Kejn.

Do eskalacije dolazi u trenutku kada ističe privremeno primirje, što ostavlja otvoreno pitanje mogućeg širenja američkih vojnih operacija protiv Irana.