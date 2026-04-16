Hezbolah se oglasio o primirju između Libana i Izraela: Odgovorili na pitanje da li će poštovati prekid vatre

Visoki zvaničnik Hezbolaha rekao je za Reuters da je grupa ranije obaviještena preko iranskog ambasadora u Libanu da bi primirje moglo početi večeras.

Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) objavio da je postignut dogovor o desetodnevnom prekidu vatre između Izraela i Libana, oglasio se i Hezbolah, oružana grupa koju podržava Iran, a koja je ranije bila meta izraelskih vojnih operacija.

Na pitanje da li će se Hezbolah obavezati na poštivanje primirja, poslanik Hasan Fadlalah (Hasan Fadlallah) poručio je da sve zavisi od toga da li će Izrael ispuniti svoju obavezu i obustaviti neprijateljstva.

- Primirje je rezultat diplomatskih napora Irana - rekao je on.

Podsjetimo, predsjednik SAD Donald Tramp (Donald Trump) je, nakon informacija da libanski predsjednik Jozef Aun (Joseph Aoun) odbija direktne razgovore s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu), uputio poziv libanskoj strani da učestvuje u procesu.

Ubrzo nakon toga, Tramp se oglasio na mreži "Truth Social" i saopćio da je dogovoreno primirje koje bi trebalo da traje 10 dana, s ciljem uspostavljanja mira.

- Upravo sam imao odlične razgovore sa visokopoštovanim predsjednikom Libana Jozefom Aunom i premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom. Ova dva lidera su se složila da, kako bi postigli mir između svojih zemalja, formalno započnu desetodnevni prekid vatre u 17:00 sati po istočnoameričkom vremenu - napisao je Tramp na mreži "Truth Social".