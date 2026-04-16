Video / Vilko Klasan: Iran ima još jedan adut, Evropa dođe kada mrtvi već leže, jasno je zbog čega SAD pregovara

Vojni ekspert i brigadir Hrvatske vojke u penziji Vilko Klasan govorio je u „Avazovovom intervjuu“ o aktuelnim dešavanjima na Bliskom istoku, trenutnom primirju, te mogućim scenarijima u narednom periodu.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' – Vrijeme je pokazalo da Trampovim bombastičnim izjavama ne treba u potpunosti vjerovati. Možemo se samo nadati da će u ova dva dana doći do pregovora u Islamabadu. Vidimo da se aktivnosti pojačavaju, jer je cijeli svijet vidio da je puno bolje pregovarati nego ratovati.

2' – Nadamo se da će se primirje produžiti i da će doći do ponovnih pregovora. Primirje je takvo kakvo je, ali manje se puca, nevini ljudi su ipak pošteđeni.

3' – Pozitivno je to što se nakon toliko godina sjelo za sto da se pregovara. Obje strane su sada već prisiljene sjesti za sto, jer imaju samo štete od rata koji se odražava na cijeli svijet.

4' – Zaraćene strane jedna prema drugoj nemaju apsolutno nikakvo povjerenje, zbog toga što je to povjerenje Amerika već dva puta izigrala.

5' – Teme o kojima se razgovara da bi se došlo nekakvog mira su teme koje su već apsolvirane u Ženevi i na prethodnim razgovorima. To nepovjerenje pokazuje da Amerika šalje još 10.000 vojnika u krizno područje i da Iran nastavlja sa vojnim aktivnostima. Da ne kažem koliko je kargo letova bilo u prvom danu nakon proglašenog primirja iz Amerike, nekih 70.

6 – U istom danu bilo je pet kargo letova iz Kine za Iran. Sigurno nisu i jedni i drugi slali avionima vuvuzele da slave primirje niti dječije igračke. Možemo pretpostaviti šta je bilo u tim zrakoplovima. Ovo sada možete smatrati da su „reklame“ između dvije faze rata.

7' – Iran je ostao zadnja zemlja koja se nekada davno pojavljivala u planovima kao nekadašnji sovjetski satelit koji treba „riješiti“ dok se ne pojavi novi neprijatelj, a to je Kina.

8' – Kada odgrnemo ova ljudska prava koja su bila spominjana u Iranu, a ne spominju se u Sjevernoj Koreji, iza svega su resursi, nafta i novci. Međutim, ovaj put je Iran odigrao pametno sa Hormuzom, jer se ne može vojno suprotstaviti Americi i Izraelu. Sada se dešava ovaj apsurd koji se zove „blokada blokade“.

9' – Iran je postavio mine za koje ni oni ne znaju gdje su. Sada Amerika hoće uklanjati te mine, a Iran ne da. Da nije rat u pitanju stvarno bi bilo smiješno. Što znači blokadi staviti blokadu? Vojni rat se pretvorio u ekonomski.

10' – Sada držimo jedan drugog za vrat i gledamo ko će prvi trepnuti. To se dešava sa Hormuškim moreuzom. Oni hoće kao proći, a Amerika kaže mi to ne damo.

11' – Evropa je policija koja dođe kada je sve gotovo i kada mrtvi već leže. Iranu je ostao još jedan veliki adut. Neće prvi pokleknuti. Taj narod tamo navikao je živiti pod sankcijama i ne očekuju neki komoditet od života i spremni su duže trpiti.

12' – Pogledajte cijene goriva u Americi. To je ono što Trampa prisiljava na pregovore, a ne vojno djelovanje.

13' – Postoji još jedan prolaz. Svi govore da se može u određenim dijelovima svijeta pojaviti glad. Iranci su već uveli „hormuzninu“, ali mogli bi uvesti i „bab el-mandebninu“, odnosno blokadu moreuza Bab el Mandeb. Ako Amerika previše stisne Iran onda se može zatvoriti taj izlaz kroz Cveno more.

14' – Onda tri posto svih globalnih roba dolazi u pitanje i to prva Amerika neće moći izdržati, naravno i Kina itd. To će se pretvoriti u ekonomski rat i to bi bilo produženje rata.

15' – Kina je jedan od pobjednika ovog rata. Ponašaju se „kul“. Rade sa obje strane i odgovara joj održati trgovinske odnose SAD i održati Iran, ali neće rizikovati rat zbog njih. Kina šuti i muti što bi se reklo.

16' – Kina je ovdje posrednik i najveći dobitnik uz Rusiju i bez Kine se rat ne može riješiti. Kina je svojim utjecajem preko Pakistana dala garancije za Iran. Iran mora slušati Kinu.

17' – Podržavajući Iran, Kina je naučila mnogo o Americi i korištenju američke vojne sile. Kina promatra i čeka svoju šansu za rješavanje Tajvana.

18' – Možemo očekivati da Kuba bude sljedeća, ali tek nakon što se smiri situacija sa Iranom ili predsjednik Tramp proglasi pobjedu.

19' – Tu sigurno neće biti pobjednika, ali svi će reći da su pobijedili. Trampu treba jedan uspjeh. Ušao je u rat sa Iranom koji je bio apsolutno nepripremljen i ne može se okititi uspjehom.

20' – Treba mu nešto što će prije ovih izbora stvarno proglasiti pobjedom, a to je Kuba. Kuba je puno slabija i manja zemlja u dvorištu Amerike.

21' – Stav zemalja EU.

22' – Velike zemlje - Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija su pokazale nešto, ja bih rekao malo, jer su bili prozvani od strane Trampa, što od ostalih zemalja teško možemo očivati.

23' – Boje se uvođenja sankcija, jer mala zemlja može nestati preko noći zbog sankcija. Čak i Kina i Indija mijenjaju i ublažavaju retoriku.

24' – Evropa je pred velikom raskrsnicom gdje će morati odlučiti u kojem smjeru će ići. Evropa je najveći gubitnik ovog rata.

25' – Nismo se izborili za svoj status, prestali smo biti globalna sila, postali smo apsolutno čimbenik kojeg niko više ni ekonomski ni vojno više ne uvažava. To je cijena koju je Evropa platila.

26' – Jedini remetilački faktor bilo kakvog mira na Bliskom istoku je premijer Netanjahu.

27' – Rat Netanjahuu lično odgovara. U nedjelju je trebalo da mu počne suđenje za korupciju i on je to pomjerio ponovo za dvije sedmice iz sigurnosnih razloga.

28' – Ne vjerujem da Tramp može držati na kratkoj uzici Netanjahua, dok god njemu ne bude „biti ili ne biti“. On je vezan za vraćanje duga izraelskim sponzorima koji su ga doveli na vlast u Americi.

29' – Tramp i Netanjahu su u prisilnom braku ali moraju se voljeti. Kada se bude jednom ili drugom radilo o glavi onda će se razići. Mislim da će Liban biti žrtva na oltar primirju u Iranu.

30' – Do Libana nije stalo nikome. Tamo se ponavlja ono što smo već vidjeli u Gazi.

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