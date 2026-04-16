Taker Karlson: Religija Trampa i vlade SAD-a nije kršćanstvo, nego "izraelizam"

Američki konzervativni novinar Taker Karlson (Tucker Carlson) uputio je niz oštrih kritika na račun predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), tvrdeći da njegovi javni nastupi i poruke ukazuju na, kako je naveo, “potpuno nekoherentno i uvredljivo poigravanje religijom”.

U svojoj emisiji Karlson je ocijenio da Tramp nije religiozna osoba u klasičnom smislu, podsjećajući na njegove ranije istupe tokom kampanje 2016. godine, kada je, kako tvrdi, pokazivao nepoznavanje osnovnih pitanja iz kršćanstva.

- On je sekularan čovjek, proizvod svog vremena - rekao je Karlson, dodajući da Tramp uglavnom izbjegava dublje razgovore o vjeri i teologiji.

Međutim, prema Karlsonu, u posljednjih desetak dana došlo je do promjene, jer je Tramp nizom izjava i objava ponovo otvorio pitanje svog odnosa prema religiji.

Sve je, kako navodi, počelo na Uskrs, kada je Tramp objavio poruku u kojoj je, prema Karlsonovom tumačenju, najavio napade na civilnu infrastrukturu u Iranu, uz korištenje uvredljivog jezika i, kako tvrdi, ismijavanje islama.

- U jednoj objavi uspio je uvrijediti i kršćanstvo i islam - rekao je Karlson.

Sedmicu kasnije, takođe u nedjelju, Tramp je izazvao dodatne reakcije napadom na Papu, poglavara Rimokatoličke crkve, tvrdeći da je “loš” i dovodeći u pitanje njegovu ulogu.

Trampove objave

Posebnu pažnju izazvale su i objave na društvenim mrežama, uključujući vizuelne sadržaje u kojima je Tramp prikazan u religijskom kontekstu. Karlson je ukazao na izmijenjenu sliku na kojoj je Tramp predstavljen u ulozi nalik Isusu, uz, kako tvrdi, simboliku koja nosi mračne poruke.

Nakon reakcija javnosti, sporni sadržaj je uklonjen, ali su nove izjave dodatno pojačale kontroverzu. Tramp je najprije rekao da je objavu podijelio, tvrdeći da ne predstavlja Isusa nego “doktora koji liječi ljude”, da bi potom negirao jasnu odgovornost za njeno objavljivanje.

"Ikonografija bez smisla"

Karlson je zaključio da se ne radi o jasno definisanoj religijskoj poruci, već o, kako je rekao, “ikonografiji bez smisla” i otvorenom ismijavanju kršćanstva.

- Ovo nije teologija. Ovo je ruganje - poručio je.

Na kraju, Karlson je iznio tvrdnju da se u američkom javnom prostoru oblikuje nova vrsta “građanske religije”, koju je nazvao “izraelizmom”, opisujući je kao politički konstrukt koji, prema njegovim riječima, potiskuje tradicionalne religijske vrijednosti.