Papa: Jao onima koji koriste Božje ime za vojnu korist

Papa je ranije poručio da svijet “uništava šačica tirana”, te upozorio da se ogromne svote novca troše na ratove, dok nedostaje sredstava za obrazovanje, zdravstvo i obnovu.

Objava dolazi tokom njegovog apostolskog posjeta Kamerunu, gdje je prethodnih dana u više navrata kritikovao svjetske lidere zbog ratova i sve veće militarizacije.

- Jao onima koji manipulišu religijom i samim imenom Boga za vlastitu vojnu, ekonomsku i političku korist, uvlačeći ono što je sveto u tamu i prljavštinu - poručio je Papa.

Papa Lav XIV objavio je na društvenoj mreži X poruku u kojoj je oštro osudio zloupotrebu religije u političke, vojne i ekonomske svrhe.

- Gospodari rata prave se da ne znaju kako je za uništenje dovoljan samo trenutak, a za obnovu često nije dovoljan ni čitav život - rekao je.

- Žmire pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i razaranje, dok sredstava potrebnih za ozdravljenje, obrazovanje i obnovu nema nigdje - dodao je.

Sukob s američkim predsjednikom

Papine poruke dolaze nakon javnog sukoba s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, koji ga je posljednjih dana kritikovao na društvenim mrežama.

- Nije dobar u svom poslu... slab je po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku - napisao je Tramp, dovodeći u pitanje papine stavove o međunarodnim sukobima.

Papa je odbacio optužbe i poručio da neće ulaziti u političke rasprave.

- Neću ulaziti u rasprave. Ono što govorim nisu napadi ni na koga. Poruka Evanđelja je jasna: "Blago mirotvorcima" - rekao je novinarima, prenosi AP.

Sukob oko rata u Iranu

Razmjena poruka između Pape i Trampa povezana je i s ratom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, o kojem dvije strane imaju potpuno suprotne stavove.

Papa je posljednjih dana upozoravao na “zabludu svemoći” i osuđivao napade na infrastrukturu i civile, dok Tramp najavljuje nove vojne udare na iranske ciljeve. Ovaj sukob dodatno produbljuje razlike između poglavara Katoličke crkve i američkog predsjednika kada je riječ o ratu i njegovoj eskalaciji.