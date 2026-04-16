Požar izbio na američkom nosaču aviona: Tri mornara povrijeđena

Na američkom nosaču aviona USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) ove sedmice izbio je požar dok se brod nalazio na remontu u brodogradilištu Norfolk u Portsmutu, u saveznoj državi Virdžinija. U incidentu koji se dogodio prekjučer povrijeđena su tri mornara, ali su nakon ukazane medicinske pomoći vraćeni na dužnost, piše USNI News.

Požar brzo stavljen pod kontrolu

Prema navodima glasnogovornika američke mornarice, riječ je o manjem požaru koji su odmah lokalizovali i ugasili članovi posade zajedno s radnicima brodogradilišta.

U službenom saopćenju navedeno je: “Dana 14. aprila na brodu USS Dwight D. Eisenhower izbio je manji požar, koji su posada broda i osoblje brodogradilišta Norfolk Navy Shipyard odmah stavili pod kontrolu i ugasili, reagirajući brzo i u skladu s obukom. Tri mornara zbrinula je brodska medicinska služba i oni su vraćeni na dužnost.

Brod na planiranom remontu

Nosač aviona USS Dwight D. Eisenhower nalazi se u brodogradilištu u Virdžiniji već 16 mjeseci. Na planirani remont stigao je 8. januara prošle godine, nakon što je tokom 2023. i 2024. bio angažovan u zoni djelovanja Pete flote Sjedinjenih Američkih Država.

Američka mornarica ranije je saopćila da remont uključuje opsežne radove na pogonskim i borbenim sistemima, uslovima života posade te kapacitetima za podršku avijaciji. Za sada nije poznato hoće li požar utjecati na produženje remonta i odgoditi povratak nosača u operativnu upotrebu.