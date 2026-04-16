Mađar odbio policijsku zaštitu, obećao sigurno i pravedno društvo

Budući mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je odbio ponudu za ličnu policijsku zaštitu, obećavši da će voditi zemlju na način koji osigurava sigurnost i povjerenje za sve građane.

- Hvala šefu nacionalne policije na ponudi, ali i dalje odbijam ličnu policijsku zaštitu - bilo 24-satnu ili neku drugu", rekao je Mađar na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u.

- Do sada nisam imao čega da se bojim i namjeravam raditi na način da se neću imati čega bojati u budućnosti - dodao je.

Mađar je rekao da mu je cilj izgraditi zemlju u kojoj se građani osjećaju sigurno.

- Mađarska će postati mjesto gdje se niko ko radi i živi pošteno ne mora bojati - rekao je, istovremeno zahvalivši policajcima na njihovoj službi.

Mađarove izjave dolaze nakon što je njegova Tisza stranka osigurala značajnu izbornu pobjedu, porazivši vladu premijera Viktora Orbana, koji je bio na vlasti od 2010. godine.

Rezultat označava veliku političku promjenu u Mađarskoj, okončavajući više od desetljeća Orbanove vladavine i signalizirajući potencijalnu promjenu u prioritetima domaće i vanjske politike.