Izraelska opozicija bijesna zbog primirja s Libanom

Lider izraelske opozicije Jair Lapid (Yair Lapid) oštro je kritikovao nedavno proglašeno primirje između Izraela i Libana, poručivši da se “sva obećanja ove vlade kose sa stvarnošću”. Njegovoj osudi pridružili su se i drugi opozicioni političari, koji prekid vatre smatraju političkom greškom i izdajom, piše The Jerusalem Post.

Lapid je naveo da se rat na sjeveru Izraela može završiti samo potpunim uklanjanjem prijetnje po zajednice uz granicu.

- Ova vlada to više neće uraditi; mi ćemo to uraditi u narednoj vladi - poručio je Lapid.

Predsjednik stranke Izrael naš dom Avigdor Liberman (Avigdor Lieberman) također je kritikovao sporazum, nazivajući ga “izdajom”.

- Vlada nije ništa naučila od 7. oktobra. Hezbolahu se ponovo daje vrijeme da se oporavi i ojača. Rat se ne smije završiti bez jasne pobjede i eliminacije Hezbolaha. U suprotnom, sljedeći sukob je samo pitanje vremena, uz mnogo višu cijenu i u lošijim uslovima - rekao je Liberman, također aludirajući na “narednu vladu”.

Bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot (Gadi Eisenkot), sada lider stranke Jašar, ocijenio je da se Izrael ponovo našao u situaciji u kojoj je primoran na primirje, navodeći primjere Gaze i Irana.

- Mislim da je to loš znak, a proizlazi iz činjenice da Netanjahu kao premijer ne uspijeva da vojna postignuća pretvori u politička, pa nam se primirje nameće već treći put - rekao je on.

Poruka Hezbolaha

S druge strane, iz Libana je stigla poruka Hezbolaha da primirje ne smije omogućiti Izraelu slobodno djelovanje na libanskoj teritoriji. Naveli su da prisustvo izraelskih trupa daje Libanu i njegovom narodu “pravo na otpor”.

Saveznik Hezbolaha i predsjednik libanskog parlamenta Nebih Berri (Nabih Berri) pozvao je građane da “odgode povratak u svoje gradove i sela dok se situacija ne razjasni, u skladu sa sporazumom o primirju”.

Fon der Lajen pozdravila primirje

Na međunarodnom planu, primirje koje je najavio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uglavnom je dočekano pozitivno. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) poručila je:

- Pozdravljam najavljeno desetodnevno primirje između Izraela i Libana, postignuto posredovanjem predsjednika Trampa. Olakšanje je, jer je ovaj sukob već odnio previše života - dodala je.

. Sada nije potreban samo privremeni prekid vatre, nego i put ka trajnom miru. Evropa će nastaviti da poziva na puno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i da pruža značajnu humanitarnu pomoć libanskom narodu - zaključila je.