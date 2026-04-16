Video / Rama opet kleknuo pred Meloni, uslijedio i srdačan zagrljaj

Albanski premijer Edi Rama boravio je danas u Italiji, gdje se sastao s premijerkom te zemlje Đorđom Meloni (Giorgia Meloni). Kao što je već postala tradicija, premijer Albanije je današnji sastanak započeo gestom naklonjenosti prema italijanskoj premijerki.

Meloni je dočekala Ramu na službenoj ceremoniji u Palati Chigi, koji je, dok je prilazio, kleknuo pred njom. Meloni ga je nakon toga zagrlila, a kamere su zabilježile trenutak susreta.

Ovakav potez Rame već je postao svojevrsna tradicija i ponovio se treći put u posljednjih godinu dana.

Dvoje lidera njeguju bliske odnose, a Meloni je ranije komentarisala ovakvo ponašanje albanskog premijera.

- On to čini da bude manji od mene - kazala je.

Rama se u Rimu nalazi u okviru službene posjete, tokom koje će s Meloni razgovarati o unapređenju bilateralne saradnje.

Fokus razgovora je na strateškim partnerstvima i regionalnim projektima, dok posjeta uključuje i nastavak diplomatskih aktivnosti prema evropskim partnerima, uključujući i Španiju.

Na sastancima se očekuje razmatranje regionalne saradnje, infrastrukturnih projekata i aktuelnih političkih pitanja između Italije i Albanije.