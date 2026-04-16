Tramp tvrdi da je Iran spreman na sporazum: "Blokada je jača od bombardovanja"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je danas da možda neće biti potrebe za produženjem primirja s Iranom, koje ističe naredne sedmice, naglašavajući da su odnosi s Teheranom trenutno na zadovoljavajućem nivou.

- Dobro radimo, mogu vam reći. Nisam siguran da ga treba produžiti - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, sugerišući da je Iran spreman na postizanje dogovora.

Dodao je da Teheran sada pokazuje veću spremnost na ustupke nego ranije.

- Spremni su danas učiniti stvari koje nisu željeli prije dva mjeseca - istakao je.

Na pitanje o mogućoj kupovini iranske nafte, Tramp nije dao konkretan odgovor.

- Pa, vidjet ćemo. Mislim, imamo veoma dobar odnos s Iranom trenutno, koliko god to teško bilo povjerovati, i mislim da je to kombinacija otprilike četiri sedmice bombardovanja i veoma moćne blokade. Blokada je možda moćnija od bombardovanja ako želite znati istinu - rekao je.

Govoreći o mogućem neuspjehu pregovora, poručio je da bi sukobi mogli biti nastavljeni. "Ako ne bude dogovora, borbe se nastavljaju", naglasio je Tramp.

Također je najavio da bi nova runda direktnih pregovora s iranskim predstavnicima mogla biti održana već tokom predstojećeg vikenda.