Razbojnici držali 25 talaca pa pobjegli kroz kanalizaciju

Nekoliko naoružanih napadača opljačkalo je usred dana poslovnicu banke u Napulju, držeći 25 osoba kao taoce prije nego što su pobjegli kroz podzemni tunel. Italijanska policija opkolila je banku Crédit Agricole u ovom gradu na jugu Italije odmah nakon što je pljačka počela oko podneva po lokalnom vremenu.

Lokalni mediji izvijestili su da su pregovori sa pljačkašima trajali oko dva sata prije nego što su svi taoci pušteni na slobodu. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako vatrogasci "ovnovima" za probijanje razbijaju prozore i pomažu ljudima da izađu iz zgrade. Dok su neki od oslobođenih građana samo stresli krhotine stakla sa odjeće i nastavili dalje, drugi su bili vidno potreseni, plačući i grleći članove svojih porodica.

Drama u srcu Napulja

Medicinska pomoć pružena je za šest osoba koje su se nalazile u stanju teškog šoka. Jedan od muškaraca kasnije je izjavio za lokalni portal Fanpage.it da su ih razbojnici zaključali u jednu prostoriju, te da, iako su bili naoružani, "nisu koristili nasilje". U incidentu niko nije ozbiljnije povrijeđen, što je potvrdio i regionalni zvaničnik Michele di Bari, istakavši da su svi taoci oslobođeni zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi.

Dok se na obližnjem trgu okupljala masa posmatrača i lokalnog stanovništva, desetine hiljada ljudi pratile su prenos drame uživo putem interneta. Iz Toskane su hitno dopremljeni pripadnici specijalnih jedinica Karabinjera (italijanske žandarmerije), koji su nekoliko sati kasnije odlučili da upadnu u banku kroz razbijeni prozor.

Filmski bijeg kroz kanalizaciju

Tokom akcije na prenosu uživo mogli su se čuti pucnji i snažne detonacije šok-bombi, ali su specijalci unutar objekta zatekli prazne prostorije. Kako piše BBC, pljačkaši su do tada već uspjeli pobjeći kroz unaprijed pripremljen tunel, a pretpostavlja se da su u podzemlje nestali kroz gradsku kanalizacionu mrežu.

Kasniji snimci prikazali su veći broj Karabinjera i vatrogasaca kako pretražuju obližnji šaht dok je masa ljudi i dalje stajala na trgu. Portal Fanpage.it navodi da trenutno nije moguće procijeniti tačnu vrijednost ukradenog plijena, jer se grupa razbojnika fokusirala na privatne sigurnosne sefove klijenata, a ne na gotovinu iz bankovnih blagajni.