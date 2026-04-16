Potresne vijesti iz Turske: U bolnici preminula deseta žrtva napada

Broj stradalih u pucnjavi u srednjoj školi u Turskoj porastao je na deset, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči (Mustafa Çiftçi).

Preminuo učenik

Prema njegovim riječima, u bolnici je danas preminuo učenik Jusuf Tarik Gul (Yusuf Tarık Gül), uprkos naporima ljekara da mu spase život.

- Ima 13 povrijeđenih. Šest ranjenih je na intenzivnoj njezi. Stanje troje od njih je kritično - rekao je Čiftči.

Pucnjava se dogodila u srijedu u srednjoj školi "Ajser Čalik" u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske.

U napadu je na mjestu događaja poginula nastavnica matematike Ajla Kara (Ayla Kara), koja je pokušala zaštititi učenike, kao i osam učenika, dok je deveti učenik kasnije podlegao povredama u bolnici.

Napadač, četrnaestogodišnji Isa Aras Mersinli (İsa Aras Mersinli), također je izgubio život.

Detalji pucnjave

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer (Mükerrem Ünlüer) ranije je izjavio da je napadač tokom haosa pucao u sebe, a prema navodima obdukcije, preminuo je usljed obilnog krvarenja izazvanog posjekotinom na nozi.

Turski mediji navode da je jedan roditelj pokušao savladati napadača te ga tom prilikom povrijedio oštrim predmetom, ali vlasti te informacije nisu zvanično potvrdile.

Unluer je istakao da motiv napada još nije poznat i da je istraga u toku.

Podsjetimo, četrnaestogodišnji učenik osmog razreda otvorio je vatru u dvije učionice. Ovo je druga pucnjava ove vrste u Turskoj u razmaku od samo dva dana.

Prema riječima guvernera, napadač je u školu došao naoružan oružjem za koje se vjeruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu. Sa sobom je imao pet komada vatrenog oružja i sedam okvira, koje je, kako se pretpostavlja, uzeo od oca, bivšeg policajca.