Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu poručio: Izrael ostaje u južnom Libanu uprkos primirju

Ostat ćemo u sigurnosnoj zoni od 10 kilometara, poručio je

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

16.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da se izraelska vojska neće povući sa svojih položaja u južnom Libanu tokom desetodnevnog primirja.

- Ostat ćemo u sigurnosnoj zoni od 10 kilometara, što će nam omogućiti da spriječimo infiltraciju u zajednice i napade protivtenkovskim raketama - rekao je Netanjahu u videoobraćanju, nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio primirje.

Naglasio je da će izraelske snage ostati u, kako je naveo, proširenoj sigurnosnoj zoni na teritoriji Libana, ističući da je riječ o znatno većem području nego nakon primirja iz novembra 2024. godine.

- Ostajemo u Libanu u proširenoj sigurnosnoj zoni - rekao je, dodajući da je ta zona "mnogo jača, mnogo moćnija i daleko čvršća nego što smo imali ranije".

- Tu ćemo ostati. Ne odlazimo - poručio je Netanjahu.

Istakao je da bi primirje trebalo otvoriti prostor za nastavak pregovora s Libanom. Naveo je i da ga je Tramp pozvao, zajedno s libanskim predsjednikom Žozefom Aunom (Joseph Aoun), na sastanak u Vašingtonu.

- U razgovorima imamo dva zahtjeva: razoružanje Hezbolaha i održivi mirovni sporazum – s pozicije sile - zaključio je Netanjahu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.