Netanjahu poručio: Izrael ostaje u južnom Libanu uprkos primirju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je da se izraelska vojska neće povući sa svojih položaja u južnom Libanu tokom desetodnevnog primirja.

- Ostat ćemo u sigurnosnoj zoni od 10 kilometara, što će nam omogućiti da spriječimo infiltraciju u zajednice i napade protivtenkovskim raketama - rekao je Netanjahu u videoobraćanju, nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio primirje.

Naglasio je da će izraelske snage ostati u, kako je naveo, proširenoj sigurnosnoj zoni na teritoriji Libana, ističući da je riječ o znatno većem području nego nakon primirja iz novembra 2024. godine.

- Ostajemo u Libanu u proširenoj sigurnosnoj zoni - rekao je, dodajući da je ta zona "mnogo jača, mnogo moćnija i daleko čvršća nego što smo imali ranije".

- Tu ćemo ostati. Ne odlazimo - poručio je Netanjahu.

Istakao je da bi primirje trebalo otvoriti prostor za nastavak pregovora s Libanom. Naveo je i da ga je Tramp pozvao, zajedno s libanskim predsjednikom Žozefom Aunom (Joseph Aoun), na sastanak u Vašingtonu.

- U razgovorima imamo dva zahtjeva: razoružanje Hezbolaha i održivi mirovni sporazum – s pozicije sile - zaključio je Netanjahu.