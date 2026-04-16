Objavljeni snimci dječaka monstruma iz streljane: Dva dana kasnije ubio devet učenika i nastavnicu

Isa Aras Mersinli (Isa Aras Mersinli), star 14 godina, snimljen je kako stoji neposredno ispred mete držeći u rukama pištolj. U nekoliko navrata se okreće prema kameri, a zatim ponovo nišani.

Objavljeni su uznemirujući snimci učenika osmog razreda koji je u srijedu ušao u školu u Kahramanmarašu i ubio devet učenika te nastavnicu matematike Ajlu. Snimci su nastali dva dana prije napada, kada ga je otac, bivši policajac, odveo u streljanu i dao mu oružje.

Njegov otac Ugur Mersinli (Uğur Mersinli), koji je uhapšen nakon zločina, rekao je kolegama da je "sina poveo da proba ispaliti nekoliko hitaca".

Podsjećamo, Isa je u srijedu, 15. aprila, došao u školu teško naoružan te u hodniku i dvije učionice ubio devet učenika i nastavnicu koja je pokušavala zaštititi djecu.

Iako se isprva tvrdilo da je nakon napada izvršio samoubistvo, kasnije je utvrđeno da je preminuo od gubitka krvi nakon povrede zadobijene dok su ga nastavnici i dva radnika škole pokušavali savladati.

Prema navodima tužilaštva, u školu je u rancu donio najmanje pet pištolja, a svi su bili registrovani na njegovog oca, nekadašnjeg glavnog inspektora. Sa sobom je imao i sedam okvira punih municije.

Postoje indicije da je napad planirao određeno vrijeme te da je o tome ostavio i pisane tragove.

Policija pokušava utvrditi motive ovog zločina. U napadu je ranjeno 16 osoba, od kojih su najmanje dvije i dalje u kritičnom stanju.