Ruski napad na Kijev: Ubijen jedanaestogodišnji dječak dok je spavao

Jedanaestogodišnji Maksim Veremčuk ubijen je tokom noći u svom krevetu u ruskom napadu na Kijev, objavio je Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama, prenosi Ukrainska Pravda.

Otac dječaka Ihor Veremčuk ispričao je da porodica nije čula upozorenje za zračnu uzbunu.

- Ovo je raketa koja je pogodila i ubila mog sina u ovoj sobi. Moj drugi sin, koji je spavao pored prozora, ostao je živ. Ali on je spavao malo dalje. Nismo čuli sirenu za zračnu uzbunu kada se sve dogodilo. Nismo imali vremena da reagujemo i pobjegnemo - rekao je Ihor.

Dječakov djed naveo je da je Maksima posljednji put vidio tokom vikenda, kada se porodica okupila kako bi proslavila Uskrs.

Maksim je bio učenik petog razreda Dječje inženjerske akademije, saopćila je ta obrazovna ustanova na društvenoj mreži Facebook.

U noći sa 15. na 16. april Rusija je izvela napad na Kijev, a pogođena je stambena zgrada u gradskoj četvrti Podilskij. U napadu su u gradu poginule četiri osobe, dok je više od 60 ranjeno.