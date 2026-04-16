Viktor Orban slomljen nakon poraza na izborima: "Borim se s umorom, bolom i prazninom"

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban (Viktor Orbán) izjavio je da se "bori s umorom, bolom i prazninom" nakon ubjedljivog izbornog poraza od Petera Mađar (Péter Magyar).

U razgovoru za YouTube kanal Patriota, Orban je povukao paralelu s nogometom, navodeći da je spreman i "sjediti na klupi" ako njegova stranka to zatraži ili "voditi tim na sljedećoj utakmici".

- Dakle, uradio sam mnogo stvari u svom životu. Možda sam se ponekad umorio, iako se sada, nakon poraza, odjednom ne osjećam starijim, nego se iz nekog razloga osjećam mlađim. Ova bol je oslobodila mnogo energije u meni i nije na meni da odlučujem šta ću učiniti - kazao je Orban.

Umor, bol i praznina

Istakao je da će postupiti onako kako njegova politička zajednica odluči. Tokom razgovora preuzeo je punu odgovornost za izborni poraz, ali nije precizirao hoće li se povući s čela stranke Fidesz.

Na pitanje o mogućem sastavu nove vlade kratko je poručio: "Bože, čuvaj Mađarsku".

- Ne znam mogu li pronaći sreću u životu, pored svoje porodice, ili motivaciju, ambiciju ili inspiraciju. Ne, to još ne znam, jer sada, kao što sam rekao, borim se s umorom, bolom i prazninom - rekao je.

Bio uvjeren u pobjedu

Dodao je da je bio uvjeren u pobjedu na izborima i da bi bio najsretnija osoba na svijetu da je mogao predvidjeti njihov ishod.

- Nikada nisam tolerisao nikakvu korupciju, odbacujem svaku propagandu vezanu za to - poručio je.

Peter Mađar (Péter Magyar) i njegova stranka Tisza, nakon 16 godina vlasti, poslali su Viktora Orbana u opoziciju osvojivši većinu na izborima.