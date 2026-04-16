Evropa planira vojnu misiju za osiguranje Hormuškog moreuza

Oko trideset učesnika učestvovat će u petak na videokonferenciji kojom će supredsjedavati Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer), s ciljem uspostavljanja misije za osiguranje Hormuškog moreuza kada to uslovi dozvole, saopćila je u četvrtak Jelisejska palata.

Konferencija u hibridnom formatu okupit će u Parizu Makrona i Starmera, njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz) te italijansku premijerku Đorđu Meloni (Giorgia Meloni). Ostali učesnici, uključujući predstavnike Evrope, Bliskog istoka, Azije i Latinske Amerike, pridružit će se putem videoveze, precizirano je iz Jelisejske palate.

Treći put između pritiska i rata

Iz Jelisejske palate poručeno je da se želi "izraditi kredibilan prijedlog koji predstavlja treći put između maksimalnog pritiska koji su Sjedinjene Američke Države ranije provodile nad Iranom i nastavka rata, uključujući iranske napade na zaljevske zemlje".

Sjedinjene Američke Države neće učestvovati u misiji niti prisustvovati konferenciji u petak, naglasilo je francusko predsjedništvo, suprotno ranijim izjavama kancelara Merca. Savjetnik Jelisejske palate je rekao: "To ćemo svakako raditi u dogovoru s Amerikancima, ali nećemo ulaziti u koaliciju s Amerikancima jednostavno zato što nismo strana u sukobu."

Uslovi za misiju i sigurnosni okvir

Naglašeno je da misija zavisi od stvarnih "sigurnosnih uslova".

- Trenutno imamo neformalno primirje čija trajnost nije zagarantovana - rekao je zvaničnik.

Dodao je: "Moramo biti sigurni da postoji iranska obaveza da neće gađati brodove koji prolaze, kao i obaveza Sjedinjenih Američkih Država da neće blokirati nijedan brod koji ulazi ili izlazi iz Hormuškog moreuza."

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte i ukapljenog plina, ne smije biti "miniran", "nikakva taksa neće biti prihvaćena", te se mora ponovo uspostaviti stanje koje je postojalo prije rata.

Zbog toga su zemlje koje učestvuju u misiji "spremne poslati minolovce", a angažman će zavisiti od njihovih mogućnosti. Francuska u regiji raspolaže nosačem aviona, oko deset brodova i pedesetak letjelica, podsjetili su iz Jelisejske palate.