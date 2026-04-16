Drama u Italiji: Državljanin BiH napao karabinjere

Pripadnici karabinjera italijanskog gradića Kasarse dela Delica noćas su imali nevjerovatnu intervenciju, u kojoj su i sami postali žrtve.

Sve je počelo nakon što je jedan građanin oko ponoći prijavio da je nepoznati muškarac u ulici Pasolini razbio ulaznu kapiju njegove kuće.

Patrola je brzo stigla na lice mjesta i zatekla osumnjičenog, 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koji je nakon incidenta otišao u obližnji bar „Paša“. Policijski službenici su odmah primijetili da je muškarac bio u stanju teške alkoholisanosti.

Lokalni mediji navode da je riječ o osobi koja je i ranije bila poznata policiji zbog sličnih ispada. Kada su mu policajci prišli, on je u jednom trenutku počeo da ih gura i vrijeđa, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba i njegovog savladavanja.

Nakon kraće borbe, policija ga je uspjela staviti pod kontrolu i prevesti u policijsku stanicu.

Nakon noći provedene u pritvoru, 32-godišnjak je izveden pred sud u hitnom postupku, gdje je prihvatio sporazum o kazni od osam mjeseci zatvora uslovno.