Tramp: Ako se u Islamabadu potpiše sporazum s Iranom mogao bih doći

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak u Vašingtonu da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi te da bi mogao otputovati u Pakistan ukoliko sporazum bude potpisan u Islamabadu.

Govoreći novinarima, Tramp je rekao da su Sjedinjene Američke Države morale djelovati kako bi spriječile Iran da razvije nuklearno oružje.

- Morali smo nešto uraditi. Morali smo osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje. I sada smo na tom putu. Oni su pristali na to, pristali su na skoro sve - rekao je Tramp, dodajući da očekuje konačan dogovor za pregovaračkim stolom.

"Pakistan je sjajan"

Na pitanje da li bi lično otišao u Pakistan kako bi se sporazum zaključio, Tramp je potvrdno odgovorio i istakao dobre odnose sa tom zemljom.

- Otišao bih u Pakistan. Pakistan je bio sjajan. Islamabad – mogao bih otići, da. Ako sporazum bude potpisan tamo, mogao bih doći. Oni to žele - kazao je Tramp, pohvalivši pakistanske zvaničnike, uključujući premijera Šehbaza Šarifa i vojnog lidera Asima Munira.

Prekid vatre između Libana i Izraela

Tramp se osvrnuo i na situaciju na Bliskom istoku, potvrdivši da je postignut desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana.

- Postigli smo dogovor s Libanom. Za dva sata stupa na snagu prekid vatre između Izraela i Libana i to će biti sjajno - rekao je Tramp.

Dodao je da postoji mogućnost da lideri dvije zemlje uskoro održe sastanak u Bijeloj kući, što bi bio prvi susret nakon više od četiri decenije. Naveo je da je razgovarao s predsjednikom Libana Džozefom Aunom, kao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

"Nisam zadovoljan Australijom"

Govoreći o saveznicima, Tramp je izrazio nezadovoljstvo Australijom zbog, kako je rekao, nedostatka podrške u vezi sa strateški važnim Hormuškim moreuzom.

- Nisam zadovoljan Australijom jer nisu bili tu kada smo ih trebali - poručio je Tramp.

Američki predsjednik je zaključio da bi naredni dani mogli biti ključni za finalizaciju sporazuma s Iranom, kao i za stabilizaciju odnosa na Bliskom istoku.