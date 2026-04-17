Američki vojnici poslali fotografije obroka svojim porodicama: Zalihe se prazne, a ne mogu doći do novih

Porodice vojnika strahuju da njihovi najmiliji nemaju dovoljno hrane, pa pokušavaju pomoći slanjem paketa s osnovnim potrepštinama i sitnicama poput slatkiša, knjiga za razonodu i higijenskih proizvoda. Međutim, ti paketi ne stižu na odredište.

Slične scene dolaze i s nosača aviona USS Abraham Lincoln, gdje je večera sredinom aprila uključivala tek nekoliko komada kuhane mrkve, suhi komad mesa i komad prerađenog mesnog proizvoda.

Dan F., otac jedne pripadnice američkih marinaca koja služi na brodu USS Tripoli, ostao je zatečen kada mu je kćerka poslala fotografiju ručka. Na tacni su se nalazili tek mali dio usitnjenog mesa i jedna tortilja, dok je većina posude bila prazna.

U javnost su dospjele fotografije obroka koji se poslužuju na ratnim brodovima što je izazvalo veliku brigu porodica američkih vojnika. Osim što imaju jako malo zaliha hrane, veliki problem je što su u potpunosti obustavljene poštanske isporuke prema vojnim adresama u regiji.

Racionalisanje hrane

Američka poštanska služba privremeno je obustavila dostavu na 27 vojnih poštanskih brojeva nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran. Razlog su zatvaranje zračnog prostora i logističke poteškoće izazvane ratnim dejstvima.

Prema navodima američke vojske, obustava traje “do daljnjeg”, bez preciziranog roka kada bi mogla biti ukinuta, iako je u međuvremenu proglašen prekid vatre.

Pošiljke koje su već bile na putu zadržane su u sigurnim skladištima i čekaju nastavak isporuke, dok se nove pošiljke uopće ne primaju za navedene vojne adrese.

Danova kćerka u rijetkim porukama navodi da se na brodu hrana racionalno dijeli među posadom. Svježe voće i povrće gotovo da ne postoje, a zalihe su ograničene.

Porodica joj je poslala pakete s osnovnim stvarima, šamponom, pastom za zube, dezodoransom, ali i grickalicama i vitaminskim dodacima, no nakon skoro mjesec dana, nijedan paket nije stigao.

- Imamo najjaču vojsku na svijetu. Ne bi se smjelo dešavati da vojnici ostaju bez hrane i da ne mogu dobiti poštu - rekao je Dan, i sam bivši marinac.

Slična svjedočenja dolaze i od drugih porodica. Majka jednog mornara iz Teksasa navodi da je potrošila oko 2.000 dolara na pakete pomoći, ali nijedan nije uručen njenom sinu na brodu USS Tripoli.

Prema porukama koje joj je slao, vojnici jedu kada mogu, a hranu dijele ravnomjerno kako bi svi dobili barem nešto. Upozorio je i da će zalihe uskoro biti iscrpljene, dok posada ne očekuje pristajanje u luke tokom misije.

- Moral će biti na najnižem nivou - napisao je u jednoj poruci.

Logistički problemi

Zabrinutost dijele i zajednice u SAD. Vjerske i lokalne organizacije organizuju prikupljanje pomoći za vojnike, ali paketi ostaju zaglavljeni na putu.

Jedna crkvena zajednica iz Zapadne Virginije prikupila je više od 20 paketa za vojnika na USS Abraham Lincoln, ali oni još nisu stigli na odredište, iako su neki evidentirani u Tokiju.

Organizatori navode da troškovi slanja nisu mali, ali da je najveći problem neizvjesnost hoće li paketi ikada stići.

Ratni brod USS Tripoli već više od mjesec dana nalazi se na moru, a njegova posada učestvuje u provođenju američke blokade brodova koji napuštaju iranske luke.

Istovremeno, drugi brodovi su na moru znatno duže. Nosač aviona USS Gerald Ford nedavno je oborio rekord s čak 295 dana neprekidne misije, uz dodatne tehničke probleme poput požara i kvarova.

Stručnjaci ističu da su prekidi u isporuci pošte česta pojava u ratnim uslovima, ali naglašavaju da je trenutna situacija neuobičajena zbog potpunog prekida komunikacijskih kanala.

Zbog zabrane slanja, mnogi paketi ostaju u domovima porodica koje su ih pripremile. Neki građani nisu uspjeli ni predati pošiljke, jer pošte odbijaju prijem za vojne adrese na Bliskom istoku.

- Paket stoji u mojoj dnevnoj sobi i čeka - rekla je jedna od članica humanitarne organizacije iz Marylanda.

I dok vojnici na terenu čekaju osnovne potrepštine, njihove porodice i dalje pokušavaju pronaći način da im pomognu, suočene s neizvjesnošću koliko će ova blokada trajati.