Izraelski doseljenici postavili bodljikavu žicu na put kojim palestinska djeca idu u školu

Izraelski doseljenici postavili su bodljikavu žicu na put koji palestinska djeca koriste za dolazak u školu zbog čega ove sedmice na desetine njih nije moglo proći.

Seljani kažu da su bodljikavu žicu postavili Izraelci iz obližnjeg naselja Carmel te da mališani ne mogu doći do škole koja se nalazi malom selu Umm al-Khair u blizini grada Hebrona.

Djeca su u četvrtak, uz natpise "Otvorite put" sjedila pored žice u znaku mirnog protesta protiv ovog izraelskog poteza.

Khalil Hathaleen, predsjednik seoskog vijeća Umm al-Khair, rekao je da bodljikava žica sprečava djecu s periferije sela da idu svojim uobičajenim sigurnim putem kroz dolinu do škole u centru sela.

U suprotnom, rekao je, djeca bi morala hodati putem koji je opisao kao opasan, jer prolazi bliže naselju.

- Insistiramo na korištenju glavnog puta kojim su naša djeca oduvijek išla - rekao je, optužujući doseljenike da pokušavaju preuzeti zemlju kako bi mogli proširiti svoje naselje.

Grupe za ljudska prava navode da je bodljikava žica dio koordinirane kampanje doseljenika i izraelske vojske s ciljem zastrašivanja Palestinaca i njihovog protjerivanja s njihove zemlje na Zapadnoj obali, što, kako tvrde, predstavlja "etničko čišćenje".

Ranije se pojavio snimak koji prikazuje kako je izraelska vojska ispalila suzavac na mališane koji su pokušali doći do škole.